Fogo em Almería controlado e desalojados autorizados a regressar: 7 mil hectares ardidos

O incêndio em Espanha causou a morte de doze pessoas, que ainda não foram identificadas, e a Guarda Civil recebeu oito queixas por desaparecimentos
O presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno, afirmou este domingo que o incêndio perto de Los Gallardos, Almería, está controlado, tendo sido autorizado o regresso às casas do milhar de pessoas desalojadas.
Segundo o governante regional, o dispositivo andaluz contra incêndios florestais, Infoca, considerou estabilizado o incêndio, que causou a morte de pelo menos 12 pessoas.
“Boas notícias. Após dias muito difíceis, o Plano Infoca considera estabilizado o #IFLosGallardos”, escreveu o presidente andaluz na sua conta na rede social X, ao final da manhã de hoje.
🔴 Buenas noticias. Tras días muy duros, el @Plan_INFOCA da por estabilizado el #IFLosGallardos.— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 12, 2026
El incendio está perimetrado y acotado. Por tanto, desescalamos a situación operativa 1 y se autoriza el regreso paulatino de las 1.000 personas que permanecían desalojadas.
El…
Moreno deslocou-se hoje ao posto de comando avançado instalado em Turre (Almería) e especificou que “o incêndio está delimitado e controlado”, pelo que o alerta operacional foi reduzido “para o nível 1 e é autorizado o regresso gradual das 1.000 pessoas que se encontravam desalojadas”.
“As equipas continuarão a trabalhar” para a extinção completa, referiu, agradecendo o apoio aos operacionais. “Muito obrigado a todas as equipas pelo seu trabalho, dedicação e máxima coordenação em todas as tarefas”, disse o presidente da Junta andaluz.
Até ao momento, o fogo afetou 7.000 hectares, num perímetro de 40 quilómetros, afirmou o responsável, considerando que o dia de hoje constitui “o início do fim” do incêndio.
Além dos operacionais de combate ao fogo, as autoridades colocaram 100 elementos a vasculhar a área, procurando eventuais vítimas adicionais.
O incêndio causou a morte de doze pessoas, que ainda não foram identificadas, e a Guarda Civil recebeu oito queixas por desaparecimentos.