Português atropelado e espancado até à morte em Espanha

Há 1h e 2min

Vítima foi golpeada com um objeto contundente e acabou por não resistir

Um português de 26 anos foi esta madrugada atropelado e espancado até à morte em Fuenmayor, Espanha, alegadamente por um homem de 31 anos, entretanto detido, segundo disseram à agência EFE fontes próximas da investigação.

O suspeito foi levado para o Hospital Universitário San Pedro, em Logroño, após o incidente, para uma avaliação médica. Depois, foi levado para o posto da Guarda Civil em Logroño, onde permanece sob custódia, não tendo ainda prestado declarações.

As informações iniciais indicam que o agressor se deslocou da sua casa em Viana (Navarra) até Fuenmayor, onde terá atropelado a vítima e a golpeado com um objeto contundente, ainda não especificado.

O incidente ocorreu por volta das 00:43 (23:43 de quarta-feira, em Lisboa), quando um cidadão relatou uma agressão junto às piscinas de Fuenmayor, cidade situada a cerca de 14 quilómetros de Logroño e a cerca de 23 quilómetros de Viana, conforme detalhado em comunicados separados da Delegação do Governo em La Rioja e da Guarda Civil.

Quando chegaram ao local, os polícias encontraram um homem caído no chão com ferimentos graves e, a poucos metros, uma mulher ferida e uma criança.

Os polícias prestaram os primeiros socorros à vítima no local que, devido à gravidade dos ferimentos, acabou por morrer.

A delegação informou que a mulher agredida, que será casada com o agressor, foi assistida no Hospital San Pedro, em Logroño, onde foi submetida a vários exames, que apuraram que o seu estado de saúde era estável.

A vítima era originária de Portugal e residia em Logroño, embora também passasse algum tempo em Fuenmayor.

O porta-voz da Guarda Civil em La Rioja, Miguel Ángel Sáez, explicou à EFE que a Unidade Orgânica da Polícia Judiciária e o Laboratório de Criminalística desta instituição assumiram a investigação, com o objetivo de reconstruir a sequência dos acontecimentos e esclarecer as causas e circunstâncias do ataque.

Acrescentou que os agentes estão a recolher todas as provas e depoimentos de testemunhas para determinar os motivos do crime.

A investigação, que está sob segredo de justiça, vai determinar se o detido pode ser responsabilizado por outros crimes além de homicídio, frisou.

A Guarda Civil indicou que não irá fornecer mais informações neste momento até que a investigação policial esteja concluída e o detido seja apresentado a um juiz.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Fuenmayor, Alberto Peso, explicou à EFE que os dados iniciais indicam que o detido se deslocou de carro de Viana para este município de La Rioja, que tem cerca de 3.200 habitantes, e que o ataque ocorreu ali.

Os moradores ficaram "surpreendidos" com o incidente, que ocorreu numa zona central da cidade, perto das piscinas municipais, disse o autarca, que não conhecia a vítima, que, aparentemente, tinha chegado recentemente a Fuenmayor.

A Guarda Civil isolou toda a área enquanto a investigação prossegue.

A Agência Lusa contactou o Consulado de Portugal em Espanha que disse não ter até ao momento qualquer informação sobre o sucedido.