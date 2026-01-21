Comboios suburbanos parados na Catalunha após acidente com um morto

Agência Lusa , AM
Há 22 min
Acidente ferroviário em Barcelona. EPA/Alberto Estevez

Circulação dos comboios está suspensa por tempo indeterminada

Os comboios suburbanos estão parados em toda a região espanhola da Catalunha por tempo indeterminado depois um acidente na terça-feira em que morreu uma pessoa e cinco ficaram feridas com gravidade.

A circulação dos comboios está suspensa por tempo indeterminada, até serem inspecionadas todas as vias para haver garantia de que estão todas livres de obstáculos, disse num comunicado a empresa pública Adif, que gere as infraestruturas ferroviárias em Espanha.

No acidente de terça-feira à noite um comboio da Rodalies (comboios suburbanos da Catalunha) chocou com um "muro de contenção" caído na linha, numa derrocada que as autoridades atribuem ao temporal, com chuvas fortes, que está a atingir a Catalunha.

Um dos maquinistas do comboio morreu e 37 pessoas ficaram feridas, cinco delas com gravidade, disseram as autoridades locais.

Houve ainda registo de outro acidente, no mesmo dia, com outro comboio suburbano na região que chocou com uma pedra caída na via, não tendo neste caso havido qualquer tipo de vítimas.

A Adif revelou que foi detetada também uma árvore caída numa das linhas, além de ter registado outras incidências, e garantiu que a empresa está a trabalhar para solucionar todos estes problemas com a maior brevidade possível.

O acidente ferroviário na Catalunha é o segundo com vítimas mortais esta semana em Espanha, depois do de domingo em Adamuz, em Córdova, no sul do país, em que morreram pelo menos 42 pessoas que iam a bordo de dois comboios de alta velocidade.

Temas: Espanha Adif Catalunha Morte

