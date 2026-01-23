Relatório preliminar aponta que falha do carril é anterior ao trágico descarrilamento em Espanha

Andreia Miranda
Há 1h e 52min

CIAF vai agora enviar amostras do carril para um laboratório metalográfico, com o objetivo de apurar as causas da rutura

O primeiro relatório oficial da Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários (CIAF) indica que a falha do carril ocorreu antes da passagem do comboio Iryo que descarrilou em Adamuz, em Córdoba, e que acabou por colidir segundos depois com um Alvia que seguia de Madrid para Huelva, avança o El País.

De acordo com a análise preliminar citada pelo jornal, "foram identificadas marcas na banda de rodagem das rodas do lado direito dos carruagens dois, três, quatro e cinco" do comboio Iryo. 

"Os cortes estão presentes em todas as rodas correspondentes aos eixos ímpares destes automóveis", diz o relatório, que acrescenta que as marcas "são compatíveis com o impacto da cabeça do carril".

A deformação observada na via ferroviária e os danos nas rodas sustentam a hipótese de que o carril já estaria partido no momento da passagem do comboio. O relatório descreve que, ao circular sobre a zona anterior à fratura, o peso das rodas terá provocado uma deformação descendente da via, levando depois ao embate na parte posterior da rutura, criando um "desnível momentâneo entre os dois lados do carril partido".

A CIAF vai agora enviar amostras do carril para um laboratório metalográfico, com o objetivo de apurar as causas da rutura.

 “Quanto às causas da rutura do carril, nenhuma hipótese foi excluída”, afirma a CIAF.

