Marcas de falhas nas rodas: investigação encontra possível defeito na linha da tragédia em Espanha

CNN Portugal , AM
Há 1h e 20min

Acidente causou 43 mortes e, entretanto, foi divulgada a comunicação entre a revisora do segundo comboio e a central

O comboio Iryo, que descarrilou no domingo em Adamuz (Córdoba) e provocou a colisão com o Alvia da Renfe, tem marcas de falhas nas rodas das cinco primeiras carruagens que circulavam antes do acidente, segundo a Comissão de Investigação de Acidentes Ferroviários (CIAF) citada pelo El País.

As marcas, do tamanho de uma moeda, podem estar relacionadas com uma possível rotura da via no quilómetro 318 da linha Madrid-Sevilha, ainda em investigação, revelou o ministro dos Transportes, Óscar Puente, em declarações à Telecinco.

Segundo o ministro, "os bogies das primeiras cinco carruagens apresentam uma marca e é possível (está em curso uma investigação) que os dois ou três comboios que passaram antes tenham marcas semelhantes. A questão agora é saber porque é que estas marcas foram produzidas. Se havia algo nos carris, se era a própria via que estava a começar a desfazer-se. Neste momento não é possível tirar uma conclusão sobre o que produziu estas marcas".

O foco da investigação está no primeiro segmento de via arrancado, onde pode ter ocorrido uma falha de soldadura. No local, técnicos da CIAF recolheram amostras das rodas para tentar relacionar as marcas com a soldadura do carril.

A investigação envolve Iryo, Hitachi, Adif e Renfe, com análises sobre a responsabilidade em caso de falha da via. O troço foi renovado entre 2022 e 2025, incluindo três inspeções específicas em outubro e novembro do ano passado.

"Também levei uma pancada na cabeça. Tenho sangue na cabeça"

O EL PAÍS teve ainda acesso à conversa entre o centro de controlo de Atocha e o comboio da Alvia após o descarrilamento do comboio Iryo em Adamuz (Córdoba).

O centro de controlo de Atocha tentou contactar o maquinista do Alvia por duas vezes assim que viu que o comboio tinha parado, mas este não respondeu porque já estava morto.

Depois, ligaram para a revisora do comboio que, de acordo com o jornal, parece desorientada e a conversa com o técnico é "particularmente dramática", uma vez que não sabe que o maquinista morreu e anda pelo comboio para o tentar encontrar.

No áudio, o jornal diz que é perceptível que o outro técnico na sala, que fala com o maquinista do comboio da Iryo, também não sabe do acidente e que é por isso que lhe diz que "não vem nenhum comboio".

COMUNICAÇÃO ALVIA Revisora: Olá, bom dia. Diz-me.
Centro de comando: Olá, boa tarde, está a ouvir-me?
Revisora: Sim, estou a ouvir, diga-me.
Centro de comando: Ouve, estou a ligar do centro de comando de Atocha, estou a tentar telefonar ao maquinista e não consigo falar com ele, veja se consegue passar a chamada.
Revisora: Também levei uma pancada na cabeça. Tenho sangue na cabeça.
Centro de comando: O quê, desculpe?
Revisora: E não, sou a revisora e também levei uma pancada na cabeça, tenho sangue na cabeça, não sei se vou conseguir falar com o condutor. Vou falar com o condutor.
Centro de comando: Está bem, por acaso tem o telemóvel do condutor?
Revisora: Vou ver se consigo ver o motorista ou telefonar-lhe.
Centro de comando: Desculpe, diga-me, diga-me.
Revisora: Vou tentar ir à carruagem.
Centro de comando: Ok, como é que o... Como é que está... Como é que está o material?
Revisora: Tenho um galo na cabeça com sangue.
Centro de comando: Sim, sim, sim, sim, tu disseste-me.
Revisora: Como está o comboio? Como está?

Número de mortos sobe para 43

Segundo o El País, os socorristas que trabalham no local do acidente encontraram um novo corpo entre os destroços do comboio que fazia a ligação Madrid-Málaga Alvia.

O número de mortos no acidente, ocorrido na tarde de domingo, sobe assim para 43.

Temas: Espanha Adamuz Comboios Acidente Mortos

Mundo

Mercosul em risco? Parlamento Europeu envia acordo para tribunal

Há 1h e 6min

Mais de metade dos 513 mil afetados por inundações em Moçambique são crianças

Há 1h e 14min

Marcas de falhas nas rodas: investigação encontra possível defeito na linha da tragédia em Espanha

Há 1h e 20min
03:47

O momento em que Donald Trump chega à Europa

Há 1h e 36min
Mais Mundo

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

19 jan, 10:33

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

Ontem às 22:22

Um morto e 37 feridos em acidente ferroviário em Barcelona após queda de muro de contenção. Um segundo comboio descarrilou na Catalunha

Ontem às 21:36

Porque é que Macron anda a mandar recados a Trump com os óculos de sol postos?

Ontem às 18:59

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Hoje às 07:59

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Ontem às 08:37

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

Ontem às 13:22

Há uma nuvem a pairar sobre a independência europeia. "Os americanos estão a empurrar-nos para uma situação muito mais insegura do que pensávamos"

Hoje às 07:00

"Ejeção de Massa Coronal": a Terra foi atingida por uma grande tempestade magnética e viu-se em Portugal

Ontem às 17:45

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:31

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

19 jan, 11:25