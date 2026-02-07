Era suposto ser a primeira professora no Espaço. Quarenta anos depois, a sua missão continua

Há 2h e 14min

Esta história começa com a trágica viagem do Challenger

A nave espacial Challenger da NASA descolou há 40 anos com uma tripulação incomum. Além de seis astronautas, a missão levava a bordo uma professora.

Christa McAuliffe, a primeira educadora selecionada para o novo Projeto Professor no Espaço, disse em conferência de imprensa antes do voo que acreditava que a missão "abriria a ideia de que o Espaço é para todos". Com o objetivo de inspirar os alunos a dedicarem-se à curiosidade científica, a tripulação planeava implantar e recuperar uma experiência astronómica para estudar o Cometa Halley e até mesmo dar aulas em órbita durante a sua missão de seis dias. Mas isso nunca aconteceu.

A nave espacial explodiu 73 segundos após o lançamento, em 28 de janeiro de 1986, tirando a vida ao comandante Francis R. "Dick" Scobee, ao Piloto Michael J. Smith, aos Especialistas de Missão Judith A. Resnik, Ellison S. Onizuka e Ronald E. McNair, aos Especialistas de Carga Gregory B. Jarvis e de McAuliffe - enquanto professores e alunos assistiam à tragédia pelas televisões em salas de aula espalhadas pelos Estados Unidos.

Membros da tripulação do Challenger (da esquerda para a direita, na primeira fila): Michael J. Smith, Francis R. (Dick) Scobee e Ronald E. McNair; (na segunda fila, da esquerda para a direita): Ellison S. Onizuka, Sharon Christa McAuliffe, Gregory Jarvis e Judith A. Resnik posam juntos em dezembro de 1985. (NASA)

Mesmo após a tragédia, os familiares dos astronautas da Challenger quiseram dar continuidade a uma parte da missão dos seus entes queridos.

A viúva de Scobee, June Scobee Rodgers, relembrou o momento de inspiração que teve quando estava sentada ao lado da então primeira-dama dos EUA, Nancy Reagan, num evento em memória da tripulação da Challenger no ano da tragédia.

Rodgers disse a Reagan que sabia que a NASA continuaria a lançar missões espaciais, mas questionou quem daria continuidade ao trabalho de educar e inspirar crianças para que elas desenvolvessem interesse pelo Espaço.

"Foi daí que surgiu a ideia", conta Scobee Rodgers num vídeo partilhado pelo Centro Challenger este mês para marcar o 40.º aniversário da tragédia. "Podemos lembrar-nos dos nossos entes queridos dando continuidade à sua missão e transformando-a numa missão educacional?"

June Scobee Rodgers, fundadora do Centro Challenger, cumprimenta os astronautas Barbara Morgan e Benjamin Drew Jr. durante uma transmissão ao vivo para os alunos do centro em 16 de agosto de 2007. (Paul E. Alers/NASA)

As famílias dos tripulantes do Challenger criaram o Centro Challenger para a Educação da Ciência Espacial em abril de 1986 e abriram o primeiro centro em Houston em 1988. Hoje, existem 32 centros em todo o país, projetados para proporcionar aos alunos experiências imersivas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, como missões simuladas ao Espaço. A organização sem fins lucrativos também oferece experiências virtuais e planos de aula gratuitos para salas de aula e calcula ter alcançado mais de 7 milhões de estudantes em todo o mundo.

Para homenagear o 40.º aniversário da perda do Challenger, o centro lançou sete planos de aula de STEM inspirados pela tripulação e planeou diversos eventos para a próxima primavera.

À medida que a missão Artemis II da NASA se prepara para descolar numa jornada ao redor da Lua já no próximo mês, e empresas comerciais continuam a aumentar o acesso ao Espaço, existem muitas oportunidades para ingressar no "setor espacial", refere Mike Kincaid, presidente e diretor executivo do Centro Challenger. Preparar alunos, pais e educadores para entender e navegar pela variedade de opções disponíveis de carreiras em STEM é mais crucial do que nunca, defende.

Um legado de educadores no Espaço

McAuliffe começou como uma estudante a sonhar com as estrelas.

Diz que a sua experiência de assistir às missões Apollo anos antes foi o que a inspirou a candidatar-se ao Projeto Professor no Espaço em 1984, escrevendo na sua inscrição: “Eu vi a Era Espacial nascer e gostaria de participar nela.”

Christa McAuliffe sorri antes de participar em ensaios em gravidade zero em outubro de 1985. (Space Frontiers/Hulton Archive/Getty Images)

As duas representantes do programa Professor no Espaço, McAuliffe (à esquerda) e Morgan (à direita), realizaram treinos em gravidade zero para se prepararem para futuras missões. (Keith Meyers/New York Times/NASA)

Embora o desastre do Challenger tenha encerrado o Projeto Professor no Espaço, ao longo do sanos seguintes educadores encontraram outros caminhos para a órbita.

Barbara Morgan, uma professora do ensino fundamental que havia treinado para ser substituta de McAuliffe, deu continuidade ao trabalho de divulgação científica, iniciativas de educação STEM e desenvolvimento curricular com a NASA durante vários anos após a tragédia. Ela juntou-se à turma de astronautas em 1998 e voou para o Espaço em 2007, auxiliando nos esforços para construir a Estação Espacial Internacional.

Em 2004, a NASA criou uma nova iniciativa chamada Projeto Educador Astronauta, selecionando vários professores para receberem treino completo como astronautas.

Entre os selecionados estava Dottie Metcalf-Lindenburger.

Filha de dois professores, ela tirou uma licenciatura em Geologia na faculdade e foi contratada pelo Corpo da Paz para ensinar inglês no Cazaquistão. Contudo, pouco antes de partir para a sua missão de dois anos, a instabilidade na região cancelou os seus planos. Metcalf-Lindenburger dedicou-se então ao ensino, focado em ciências da Terra e astronomia, o que incluía uma pequena unidade sobre voos espaciais tripulados.

Durante uma aula, um aluno perguntou como é que os astronautas vão à casa de banho no Espaço, o que levou Metcalf-Lindenburger a procurar a resposta. Ao pesquisar no site da NASA, viu que a agência estava à procura de professores para a turma de astronautas de 2004.

“Eu tinha este sonho de criança de me tornar astronauta e uma verdadeira paixão pelo Espaço, e de repente surge essa oportunidade de voar porque sou professora de ciências”, conta. “Fico muito feliz que aquele aluno tenha sido curioso.”

Dottie Metcalf-Lindenburger posa para uma foto na cúpula da Estação Espacial Internacional em 17 de abril de 2010, enquanto a nave espacial Discovery permanece acoplada à estação. (NASA)

A NASA selecionou Metcalf-Lindenburger, Joseph Acaba e Richard “Ricky” Arnold para serem astronautas-educadores.

A bordo da Estação Espacial Internacional em 2018, Acaba e Arnold ajudaram a dar vida à variedade de aulas de ciências que McAuliffe pretendia filmar a partir do Espaço.

Metcalf-Lindenburger concluiu a sua missão na nave espacial para a Estação Espacial Internacional em 2010, antes de comandar a Operação de Missão de Ambiente Extremo da NASA no Habitat de Recifes Aquarius, na costa da Flórida, em 2012. Reformou-se do corpo de astronautas em 2014, mas ainda não havia terminado com a educação espacial.

Depois de visitar uma das unidades do Centro Challenger em Colorado Springs, onde viu dezenas de alunos a trabalhar juntos para resolver problemas e alcançar o sucesso numa missão simulada, Metcalf-Lindenburger ingressou no conselho administrativo do centro.

As experiências e simulações nos Centros Challenger, bem como os seus recursos online, são projetados para fomentar a confiança no conhecimento STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), aprimorar as habilidades de colaboração em equipa e ensinar as crianças a lidar com desafios inesperados.

"Enquanto professores, podemos ter um ou dois alunos que simplesmente param de se importar", diz Metcalf-Lindenburger. "Param de fazer o trabalho e estamos sempre a tentar incentivá-los. [Mas] não havia uma única criança que não estivesse totalmente envolvida nisto."

Estudantes exploram uma sala de simulação no Centro de Aprendizagem Challenger em Pottstown, na Pensilvânia. (Centro Challenger)

Sonhando com as estrelas

O engenheiro da NASA Kenneth F. Harris II foi um daqueles jovens fascinados pela experiência no Centro Challenger.

"O Challenger permitiu-me ver que tipo de habilidades temos realmente de ter para trabalhar no Espaço", destaca Harris, que faz parte do Conselho de Administração do Centro Challenger Center. Ele considera a sua excursão escolar ao centro uma lembrança marcante.

O pai de Harris era engenheiro no Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA, em Greenbelt, Maryland, e ele costumava passar um tempo no escritório do pai depois da escola.

Aí, lembra-se de ter visto uma foto chamada "Pilares da Criação", tirada pelo Telescópio Espacial Hubble, o que despertou nele uma paixão por descobrir os segredos do universo.

Os telescópios Hubble (esquerda) e Webb capturaram, cada um, perspetivas muito diferentes dos "Pilares da Criação". (NASA/ESA/CSA)

Na adolescência, Harris começou a estagiar na NASA. Uma foto tirada quando Harris tinha apenas 17 anos mostra-o a usar o seu anel de formatura do ensino médio enquanto trabalhava numa placa de circuito — uma que eventualmente voaria a bordo do Telescópio Espacial James Webb.

Nos seus 20 anos, Harris atuou como engenheiro-chefe adjunto de integração do Telescópio Webb, liderando uma equipa responsável por conectar a principal carga útil eletrónica do observatório. O ciclo completou-se quando pôde mostrar aos seus filhos a nova versão dos Pilares da Criação do Telescópio Webb.

"Espero que, de alguma forma, isso desperte neles a curiosidade para explorar além de onde estamos agora", diz.

Atualmente, Harris trabalha como engenheiro sénior de projetos na The Aerospace Corporation e ainda contribui para missões da NASA. Quando conversa com estudantes, Harris compartilha a sua experiência sincera — como teve de refazer aulas de matemática no ensino médio e quase desistiu do curso de engenharia na faculdade porque os conceitos eram difíceis. Superar esses desafios e conectar-se com outras pessoas ao longo do caminho ajudou-o a chegar onde está hoje, sublinha Harris.

“Uma coisa que digo sempre aos alunos é que nenhum de nós constrói um satélite ou vai para o Espaço sozinho", conta. "Essa jornada de descoberta é uma experiência colaborativa."

Kenneth Harris II aparece com um fato de proteção, usado durante a montagem de naves espaciais para evitar contaminação, enquanto conversa com alunos em 18 de novembro de 2021, na Escola Primária Garfield, em Washington, DC. (Joel Kowsky/NASA)

Quando ele entra em contacto com ex-alunos que participaram em cursos do Centro Challenger e seguiram carreiras em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), incentiva-os a também darem um pouco do seu tempo de volta à próxima geração, partilhando as suas próprias histórias. Através dessas conexões, algo que nasceu de um acidente trágico tornou-se uma celebração do que a tripulação do Challenger representava, acrescenta Harris.

"O Challenger deveria ser visto como uma tragédia, mas foi transformado em algo que simplesmente melhorou a vida das pessoas. Sou muito grato pelo que Scobee Rodgers e o resto das famílias nos proporcionaram."