Era suposto ser a primeira professora no Espaço. Quarenta anos depois, a sua missão continua

Esta história começa com a trágica viagem do Challenger
A nave espacial Challenger da NASA descolou há 40 anos com uma tripulação incomum. Além de seis astronautas, a missão levava a bordo uma professora.
Christa McAuliffe, a primeira educadora selecionada para o novo Projeto Professor no Espaço, disse em conferência de imprensa antes do voo que acreditava que a missão "abriria a ideia de que o Espaço é para todos". Com o objetivo de inspirar os alunos a dedicarem-se à curiosidade científica, a tripulação planeava implantar e recuperar uma experiência astronómica para estudar o Cometa Halley e até mesmo dar aulas em órbita durante a sua missão de seis dias. Mas isso nunca aconteceu.
A nave espacial explodiu 73 segundos após o lançamento, em 28 de janeiro de 1986, tirando a vida ao comandante Francis R. "Dick" Scobee, ao Piloto Michael J. Smith, aos Especialistas de Missão Judith A. Resnik, Ellison S. Onizuka e Ronald E. McNair, aos Especialistas de Carga Gregory B. Jarvis e de McAuliffe - enquanto professores e alunos assistiam à tragédia pelas televisões em salas de aula espalhadas pelos Estados Unidos.
Mesmo após a tragédia, os familiares dos astronautas da Challenger quiseram dar continuidade a uma parte da missão dos seus entes queridos.
A viúva de Scobee, June Scobee Rodgers, relembrou o momento de inspiração que teve quando estava sentada ao lado da então primeira-dama dos EUA, Nancy Reagan, num evento em memória da tripulação da Challenger no ano da tragédia.
Rodgers disse a Reagan que sabia que a NASA continuaria a lançar missões espaciais, mas questionou quem daria continuidade ao trabalho de educar e inspirar crianças para que elas desenvolvessem interesse pelo Espaço.
"Foi daí que surgiu a ideia", conta Scobee Rodgers num vídeo partilhado pelo Centro Challenger este mês para marcar o 40.º aniversário da tragédia. "Podemos lembrar-nos dos nossos entes queridos dando continuidade à sua missão e transformando-a numa missão educacional?"
As famílias dos tripulantes do Challenger criaram o Centro Challenger para a Educação da Ciência Espacial em abril de 1986 e abriram o primeiro centro em Houston em 1988. Hoje, existem 32 centros em todo o país, projetados para proporcionar aos alunos experiências imersivas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, como missões simuladas ao Espaço. A organização sem fins lucrativos também oferece experiências virtuais e planos de aula gratuitos para salas de aula e calcula ter alcançado mais de 7 milhões de estudantes em todo o mundo.
Para homenagear o 40.º aniversário da perda do Challenger, o centro lançou sete planos de aula de STEM inspirados pela tripulação e planeou diversos eventos para a próxima primavera.
À medida que a missão Artemis II da NASA se prepara para descolar numa jornada ao redor da Lua já no próximo mês, e empresas comerciais continuam a aumentar o acesso ao Espaço, existem muitas oportunidades para ingressar no "setor espacial", refere Mike Kincaid, presidente e diretor executivo do Centro Challenger. Preparar alunos, pais e educadores para entender e navegar pela variedade de opções disponíveis de carreiras em STEM é mais crucial do que nunca, defende.
Um legado de educadores no Espaço
McAuliffe começou como uma estudante a sonhar com as estrelas.
Diz que a sua experiência de assistir às missões Apollo anos antes foi o que a inspirou a candidatar-se ao Projeto Professor no Espaço em 1984, escrevendo na sua inscrição: “Eu vi a Era Espacial nascer e gostaria de participar nela.”
Embora o desastre do Challenger tenha encerrado o Projeto Professor no Espaço, ao longo do sanos seguintes educadores encontraram outros caminhos para a órbita.
Barbara Morgan, uma professora do ensino fundamental que havia treinado para ser substituta de McAuliffe, deu continuidade ao trabalho de divulgação científica, iniciativas de educação STEM e desenvolvimento curricular com a NASA durante vários anos após a tragédia. Ela juntou-se à turma de astronautas em 1998 e voou para o Espaço em 2007, auxiliando nos esforços para construir a Estação Espacial Internacional.
Em 2004, a NASA criou uma nova iniciativa chamada Projeto Educador Astronauta, selecionando vários professores para receberem treino completo como astronautas.
Entre os selecionados estava Dottie Metcalf-Lindenburger.
Filha de dois professores, ela tirou uma licenciatura em Geologia na faculdade e foi contratada pelo Corpo da Paz para ensinar inglês no Cazaquistão. Contudo, pouco antes de partir para a sua missão de dois anos, a instabilidade na região cancelou os seus planos. Metcalf-Lindenburger dedicou-se então ao ensino, focado em ciências da Terra e astronomia, o que incluía uma pequena unidade sobre voos espaciais tripulados.
Durante uma aula, um aluno perguntou como é que os astronautas vão à casa de banho no Espaço, o que levou Metcalf-Lindenburger a procurar a resposta. Ao pesquisar no site da NASA, viu que a agência estava à procura de professores para a turma de astronautas de 2004.
“Eu tinha este sonho de criança de me tornar astronauta e uma verdadeira paixão pelo Espaço, e de repente surge essa oportunidade de voar porque sou professora de ciências”, conta. “Fico muito feliz que aquele aluno tenha sido curioso.”
A NASA selecionou Metcalf-Lindenburger, Joseph Acaba e Richard “Ricky” Arnold para serem astronautas-educadores.
A bordo da Estação Espacial Internacional em 2018, Acaba e Arnold ajudaram a dar vida à variedade de aulas de ciências que McAuliffe pretendia filmar a partir do Espaço.
Metcalf-Lindenburger concluiu a sua missão na nave espacial para a Estação Espacial Internacional em 2010, antes de comandar a Operação de Missão de Ambiente Extremo da NASA no Habitat de Recifes Aquarius, na costa da Flórida, em 2012. Reformou-se do corpo de astronautas em 2014, mas ainda não havia terminado com a educação espacial.
Depois de visitar uma das unidades do Centro Challenger em Colorado Springs, onde viu dezenas de alunos a trabalhar juntos para resolver problemas e alcançar o sucesso numa missão simulada, Metcalf-Lindenburger ingressou no conselho administrativo do centro.
As experiências e simulações nos Centros Challenger, bem como os seus recursos online, são projetados para fomentar a confiança no conhecimento STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), aprimorar as habilidades de colaboração em equipa e ensinar as crianças a lidar com desafios inesperados.
"Enquanto professores, podemos ter um ou dois alunos que simplesmente param de se importar", diz Metcalf-Lindenburger. "Param de fazer o trabalho e estamos sempre a tentar incentivá-los. [Mas] não havia uma única criança que não estivesse totalmente envolvida nisto."
Sonhando com as estrelas
O engenheiro da NASA Kenneth F. Harris II foi um daqueles jovens fascinados pela experiência no Centro Challenger.
"O Challenger permitiu-me ver que tipo de habilidades temos realmente de ter para trabalhar no Espaço", destaca Harris, que faz parte do Conselho de Administração do Centro Challenger Center. Ele considera a sua excursão escolar ao centro uma lembrança marcante.
O pai de Harris era engenheiro no Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA, em Greenbelt, Maryland, e ele costumava passar um tempo no escritório do pai depois da escola.
Aí, lembra-se de ter visto uma foto chamada "Pilares da Criação", tirada pelo Telescópio Espacial Hubble, o que despertou nele uma paixão por descobrir os segredos do universo.
Na adolescência, Harris começou a estagiar na NASA. Uma foto tirada quando Harris tinha apenas 17 anos mostra-o a usar o seu anel de formatura do ensino médio enquanto trabalhava numa placa de circuito — uma que eventualmente voaria a bordo do Telescópio Espacial James Webb.
Nos seus 20 anos, Harris atuou como engenheiro-chefe adjunto de integração do Telescópio Webb, liderando uma equipa responsável por conectar a principal carga útil eletrónica do observatório. O ciclo completou-se quando pôde mostrar aos seus filhos a nova versão dos Pilares da Criação do Telescópio Webb.
"Espero que, de alguma forma, isso desperte neles a curiosidade para explorar além de onde estamos agora", diz.
Atualmente, Harris trabalha como engenheiro sénior de projetos na The Aerospace Corporation e ainda contribui para missões da NASA. Quando conversa com estudantes, Harris compartilha a sua experiência sincera — como teve de refazer aulas de matemática no ensino médio e quase desistiu do curso de engenharia na faculdade porque os conceitos eram difíceis. Superar esses desafios e conectar-se com outras pessoas ao longo do caminho ajudou-o a chegar onde está hoje, sublinha Harris.
“Uma coisa que digo sempre aos alunos é que nenhum de nós constrói um satélite ou vai para o Espaço sozinho", conta. "Essa jornada de descoberta é uma experiência colaborativa."
Quando ele entra em contacto com ex-alunos que participaram em cursos do Centro Challenger e seguiram carreiras em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), incentiva-os a também darem um pouco do seu tempo de volta à próxima geração, partilhando as suas próprias histórias. Através dessas conexões, algo que nasceu de um acidente trágico tornou-se uma celebração do que a tripulação do Challenger representava, acrescenta Harris.
"O Challenger deveria ser visto como uma tragédia, mas foi transformado em algo que simplesmente melhorou a vida das pessoas. Sou muito grato pelo que Scobee Rodgers e o resto das famílias nos proporcionaram."