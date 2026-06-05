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Astronautas podem voltar à Estação Espacial Internacional após ordem de emergência

António Guimarães , Notícia atualizada às 16:22
Há 1h e 30min
Tripulação do Crew Drago (Aubrey Gemignani/AP)
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Tripulação chegou a planear uma evacuação, mas o problema foi resolvido

Os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional podem regressar ao trabalho, depois de a NASA ter confirmado que a fuga de ar que tinha sido detetada do lado russo foi resolvida. Os quatro tripulantes tinham sido instruídos a procurar abrigo na sua nave, devendo até preparar-se para uma possível evacuação, mas duas horas depois o problema foi resolvido.

De acordo com a agência Reuters, que cita a NASA, foi a agência norte-americana que emitiu a ordem de evacuação, depois de se ter registado uma fuga de ar no lado russo, num problema que já vem sendo recorrente, mas que está a piorar.

O objetivo era que os astronautas procurassem um local seguro enquanto a tripulação russa resolvia o assunto, sendo que a fuga foi registada no laboratório orbital Zvedza, operado pelo lado de Moscovo.

"A Roscosmos parou os esforços de reparação estrutural no módulo de serviço Zvedza", pode ler-se na nota da porta-voz da NASA, Bethany Stevens.

"Dado este desenvolvimento, a NASA instruiu os membros da tripulação da nave Dragon a acabarem os procedimentos de segurança e a regressarem às operações planeadas na Estação Espacial Internacional", acrescenta a nota, que dá conta da necessidade de colaboração com a russa Roscosmos.

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Na missão Crew-12 estão quatro astronautas (que podem ser vistos na fotografia associada ao artigo): dois norte-americanos, um francês e um russo, sendo que todos receberam ordem da NASA para entrarem na nave espacial Crew Dragon, que está acoplada à estação, como medida de segurança.

Os astronautas deviam ainda vestir os fatos espaciais, o que faz parte da medida preventiva para preparar uma evacuação, que acabou por não ser necessária.

Na primeira comunicação oficial sobre o caso, a NASA dava conta de que o lado russo tem sofrido de algumas falhas e fugas há já algum tempo, sendo que a Roscosmos tem feito todos os possíveis para garantir que os problemas são resolvidos.

Há vários meses que a NASA e a Roscosmos, os dois principais operadores da Estação Espacial Internacional, têm debatido as causas e possíveis soluções para fugas de ar a bordo do módulo Zvedza, que fica do lado russo, e que é um laboratório do tamanho de um campo de futebol.

As fugas de ar têm-se registado, mas sempre em incidentes menores, sendo que desde o início da semana que o caso se vem a agravar, de acordo com um responsável da NASA que falou à agência Reuters.

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Temas: Espaço Estação Espacial Internacional NASA
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