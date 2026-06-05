Astronautas podem voltar à Estação Espacial Internacional após ordem de emergência

Há 1h e 30min

Tripulação chegou a planear uma evacuação, mas o problema foi resolvido

Os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional podem regressar ao trabalho, depois de a NASA ter confirmado que a fuga de ar que tinha sido detetada do lado russo foi resolvida. Os quatro tripulantes tinham sido instruídos a procurar abrigo na sua nave, devendo até preparar-se para uma possível evacuação, mas duas horas depois o problema foi resolvido.

De acordo com a agência Reuters, que cita a NASA, foi a agência norte-americana que emitiu a ordem de evacuação, depois de se ter registado uma fuga de ar no lado russo, num problema que já vem sendo recorrente, mas que está a piorar.

O objetivo era que os astronautas procurassem um local seguro enquanto a tripulação russa resolvia o assunto, sendo que a fuga foi registada no laboratório orbital Zvedza, operado pelo lado de Moscovo.

"A Roscosmos parou os esforços de reparação estrutural no módulo de serviço Zvedza", pode ler-se na nota da porta-voz da NASA, Bethany Stevens.

"Dado este desenvolvimento, a NASA instruiu os membros da tripulação da nave Dragon a acabarem os procedimentos de segurança e a regressarem às operações planeadas na Estação Espacial Internacional", acrescenta a nota, que dá conta da necessidade de colaboração com a russa Roscosmos.

Na missão Crew-12 estão quatro astronautas (que podem ser vistos na fotografia associada ao artigo): dois norte-americanos, um francês e um russo, sendo que todos receberam ordem da NASA para entrarem na nave espacial Crew Dragon, que está acoplada à estação, como medida de segurança.

Os astronautas deviam ainda vestir os fatos espaciais, o que faz parte da medida preventiva para preparar uma evacuação, que acabou por não ser necessária.

Na primeira comunicação oficial sobre o caso, a NASA dava conta de que o lado russo tem sofrido de algumas falhas e fugas há já algum tempo, sendo que a Roscosmos tem feito todos os possíveis para garantir que os problemas são resolvidos.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

Há vários meses que a NASA e a Roscosmos, os dois principais operadores da Estação Espacial Internacional, têm debatido as causas e possíveis soluções para fugas de ar a bordo do módulo Zvedza, que fica do lado russo, e que é um laboratório do tamanho de um campo de futebol.

As fugas de ar têm-se registado, mas sempre em incidentes menores, sendo que desde o início da semana que o caso se vem a agravar, de acordo com um responsável da NASA que falou à agência Reuters.