Big G: nova experiência adensa o mistério em torno desta constante gravitacional

Há 1h e 7min

Os cientistas anunciaram os resultados de uma década de pesquisa para medir a constante gravitacional de Newton, a força que mantém os nossos pés no chão e mantém os planetas em órbita.

A perseguição foi mais ou menos um fracasso. O esforço mais ambicioso até à data para determinar a constante fundamental, que determina a força da atração entre duas massas em qualquer parte do universo, resultou num número que discordava das descobertas anteriores, incluindo os resultados de uma experiência que se pretendia reproduzir.

Stephan Schlamminger, o cientista que conduziu meticulosamente a última experiência, iniciada em 2016, chamou-lhe uma experiência que "suga a vida". "Foi realmente uma espécie de caminhada através de um vale escuro", acrescenta Schlamminger, um físico do Instituto Nacional de Normas e Tecnologia em Gaithersburg, Maryland.

Mas, desde então, tem sido capaz de dar uma volta positiva aos seus empreendimentos. "Agora, já o pus um pouco no meu espelho retrovisor", aponta. "Penso que cada medição é uma oportunidade para aprender e cada medição traz luz a esta escuridão."

O que é a constante gravitacional?

As constantes fundamentais da natureza são valores essenciais que definem o comportamento dos fenómenos físicos no universo - e não se alteram, independentemente do ponto no tempo ou no espaço em que nos encontremos. Entre elas contam-se a velocidade da luz e a constante de Planck, que desempenha um papel fundamental na física quântica.

Estas constantes estão "incorporadas no tecido do universo", refere Schlamminger. "É muito bonito, porque são os mesmos ao longo das gerações. Se alguma vez falasse com um extraterrestre, ele teria o mesmo conceito".

Há mais de 225 anos que os cientistas tentam medir a constante gravitacional, conhecida como "Big G". O cientista britânico Henry Cavendish realizou a primeira experiência para a medir em 1798, mais de 100 anos depois de Isaac Newton ter descoberto pela primeira vez a força da gravidade.

No entanto, os cientistas ainda não conseguiram chegar a uma medida com um nível de precisão comparável ao de constantes como a velocidade da luz (299 792 458 metros por segundo) ou a constante de Planck, que é conhecida com oito casas decimais.

O Comité de Dados do Conselho Internacional de Ciência, ou CODATA, publica valores recomendados para as constantes físicas fundamentais. O valor numérico recomendado para a Big G é um número de quatro dígitos com uma incerteza de medição de 22 partes por milhão.

Dado que outras constantes na natureza são conhecidas com seis ou mais dígitos significativos e são consideradas exatas, este valor, disse ele, é um "embaraço para o metrologista ativo", um cientista especializado em medições.

"Se tivéssemos um relógio que funciona com 22 ppm de atraso, mediríamos o ano com 12 minutos a mais", acrescenta.

O domínio da metrologia - a ciência da medição - é importante, observa, porque cria confiança na ciência, na economia e no comércio. "É o tipo de ciência que está na base de grande parte da nossa sociedade e ninguém dá por isso", afirma.

"Quando pagamos a conta da eletricidade, queremos ter a certeza de que pagamos o montante correto, certo? Há pessoas que sabem como medir tensões, como medir correntes e como medir potência".

Schlamminger diz que espera que os jovens investigadores não se sintam desencorajados a procurar a Big G. (James R. Love)

Por que é tão difícil medir

A gravidade é notoriamente difícil de medir com exatidão por três razões, dizChristian Rothleitner, um físico do Physikalisch Technische Bundesanstalt, o Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha, que não esteve envolvido na investigação. Em primeiro lugar, é uma força relativamente fraca.

"A força da gravidade é vista por nós como uma força muito forte, uma vez que temos de exercer muita força para levantar algo na Terra", afirma através de e-mail.

Na realidade, diz, é muito mais fraca do que as outras três forças fundamentais - electromagnética, nuclear fraca e nuclear forte- que mantêm os átomos e os núcleos unidos.

"Podemos ver isso facilmente se olharmos para um íman, que é relativamente pequeno, mas que, no entanto, exerce uma força muito forte sobre os objetos magnéticos".

Os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre a medição da gravidade

Ao longo das últimas quatro décadas, vários grupos mediram a constante gravitacional, mas não conseguiram chegar a um valor exato.

A outra razão pela qual é difícil determinar a constante gravitacional é que, num laboratório, as massas utilizadas na experiência têm de caber num espaço relativamente pequeno e limitado: "E pequenas massas geram pequenas forças gravitacionais."

Além disso, como a força gravitacional é gerada por todos os objetos, é "extremamente difícil" garantir que a força que se mede no laboratório provém realmente da massa pretendida.

"O problema com as medições da Big G é que os valores estão todos muito dispersos, pelo que os resultados das medições não são consistentes uns com os outros", explica Rothleitner. "Isto deixa muito espaço para especulação sobre a origem da inconsistência".

O envelope secreto

Em mais de quatro décadas, houve pelo menos 16 outras tentativas de medir a Big G. Em vez de acrescentar uma nova medida a um conjunto de dados já inconsistente, Schlamminger e os seus colegas procuraram reproduzir uma experiência realizada pelo Gabinete Internacional de Pesos e Medidas em Sèvres, França.

Se conseguisse produzir os mesmos resultados de forma independente, o mistério em torno do valor exato da Big G poderia ser resolvido.

A experiência baseou-se num equipamento sensível conhecido como balança de torção, um dispositivo que detecta forças minúsculas medindo o ângulo de torção, ou torção, de massas metálicas suspensas numa fibra fina, que deve ser operada no vácuo. A torção não pode ser percebida a olho nu, mas pode ser detectada com sensores, permitindo inferir a força gravitacional.

Um diagrama animado do equipamento utilizado pelo Instituto Nacional de Normas e Tecnologia para medir a força da gravidade. (S. Kelley/NIST)

Ao longo da experiência, Schlamminger passou anos a calibrar o equipamento e a resolver os efeitos físicos de caraterísticas como a temperatura e a pressão, que poderiam confundir as medições, para provar que estes fatores não estavam a afetar os resultados.

Dado que a equipa estava a replicar uma experiência anterior, tomou também outra precaução para evitar qualquer preconceito pessoal, consciente ou inconsciente, que pudesse influenciar a resposta que ele achava que a experiência deveria obter e para evitar que parasse o estudo demasiado cedo.

Um colega, que não estava envolvido no trabalho, acrescentou um número de desvio aleatório às massas para cegar Schlamminger para a medição real que estava a fazer. Este número foi guardado num envelope secreto, escondido de Schlamminger até à conclusão do trabalho.

Depois de um período de lua de mel na investigação, Schlamminger considera por vezes o trabalho desanimador. "Pareceu-me que era como um gerador de números aleatórios", diz. "Sentia-me como se estivesse a ir para um casino todos os dias para trabalhar."

O envelope com o número secreto foi aberto no palco de uma conferência em julho de 2024, e Schlamminger e a equipa descobriram finalmente os resultados reais do seu trabalho.

A sua alegria inicial - o valor numérico final paraao Big G estava no patamar certo- azedou depois, e disse sentir-se "um pouco infeliz".

O valor medido pela equipa do Big G foi de 6,67387x10 11 metros cúbicos por quilograma por segundo ao quadrado. A unidade reflete a distância, a massa e o movimento: como funciona a gravidade. É 0,0235% inferior ao resultado que os investigadores tentaram reproduzir e não corresponde ao valor do CODATA.

Schlamminger afirma que se trata de uma diferença notável - comparável a medir a altura de uma pessoa e errar por um ou dois milímetros. "É insignificante no contexto geral, mas é bastante embaraçoso quando se trata destes conceitos fundamentais", garante. Um artigo científico que detalha o trabalho foi publicado a 16 de abril na revista Metrologia.

Os esforços de Schlamminger podem fornecer aos cientistas os instrumentos necessários para efetuar medições precisas noutras áreas que envolvam forças extremamente pequenas, disse Ian Robinson, investigador do Laboratório Nacional de Física do Reino Unido. Robinson não estava envolvido na investigação, embora tenha participado na reunião em que os dados de Schlamminger foram revelados.

"Foram encontrados e resolvidos alguns problemas extremamente obscuros e foi produzido um novo resultado", diz Robinson.

Física desconhecida?

O que poderá explicar a inconsistência nas medições do Big G?

É possível que haja algo desconhecido no universo que possa estar a impedir um valor exato. Mas, apesar de essa incógnita ser uma possibilidade excitante, Schlamminger, Robinson e Rothleitner dizem que essa hipótese era um exagero.

"É altamente improvável que alguma física fundamental que não compreendemos esteja a causar a discrepância nos resultados", diz Robinson. "É muito mais provável que um efeito ou efeitos não descobertos, extremamente pequenos e obscuros, tenham enviesado alguns resultados."

Schlamminger sugere que um equipamento melhor poderia melhorar a situação ou que talvez houvesse algum erro humano em jogo. No entanto, diz que não considera que os últimos 10 anos tenham sido desperdiçados.

"A metrologia de precisão não se resume a chegar a um número, mas sim à identificação rigorosa das incógnitas", conclui o seu estudo.

A paixão de Schlamminger por este domínio mantém-se inalterada. O seu antebraço está tatuado com os números da constante de Planck, que foi fixada em 2019 num trabalho em que esteve envolvido.

Schlamminger disse esperar que os jovens investigadores interessados na Big G não se sintam desencorajados de se dedicarem a esta tarefa. Mas mesmo que seja encontrado um valor numérico exato, ele nunca tatuaria o Big G: "É um número demasiado delicado".