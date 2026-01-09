NASA faz regressar missão da Estação Espacial Internacional por doença de astronauta

Agência Lusa , AM
Hoje às 06:05
NASA (Getty Images)

A agência espacial não identificou o astronauta nem o problema de saúde, alegando privacidade do paciente

A agência espacial norte-americana (NASA) antecipou o regresso de uma missão a bordo da Estação Espacial Internacional devido a um problema de saúde sofrido por um astronauta. 

 A agência espacial informou quinta-feira que a tripulação - composta por astronautas norte-americanos, japoneses e russos - vai regressar à Terra nos próximos dias, antes do previsto. 

Devido ao problema de saúde, a NASA já havia cancelado a sua primeira caminhada espacial do ano.

A agência espacial não identificou o astronauta nem o problema de saúde, alegando privacidade do paciente, assegurando apenas que a situação deste é estável. 

Não se tratou de uma emergência a bordo, mas a agência está a "agir com cautela em relação ao membro da tripulação", disse James Polk, diretor médico e de saúde da NASA. 

A tripulação de quatro astronautas chegou ao laboratório orbital em agosto, a bordo de uma nave da SpaceX, para uma estadia de pelo menos seis meses.  

A tripulação era composta pelos astronautas da NASA Zena Cardman e Mike Fincke, juntamente com a japonesa Kimiya Yui e o russo Oleg Platonov. 

Fincke e Cardman deveriam realizar a caminhada espacial para preparar o terreno para a futura instalação de painéis solares, que fornecerão energia adicional à estação espacial. 

Esta foi a quarta visita de Fincke à estação espacial e a segunda de Yui, segundo a NASA. Para Cardman e Platonov, foi o primeiro voo espacial. 

"Estou orgulhoso do rápido esforço de toda a agência até à data para garantir a segurança dos nossos astronautas", disse o administrador da NASA, Jared Isaacman. 

Outros três astronautas estão atualmente a viver e a trabalhar a bordo da estação espacial: Chris Williams, da NASA, e os russos Sergei Mikaev e Sergei Kud-Sverchkov, que foram lançados em novembro a bordo de um foguetão Soyuz para uma estadia de oito meses. Devem regressar a casa no verão (do hemisfério norte). 

A NASA contratou a SpaceX para, eventualmente, retirar a estação espacial de órbita até ao final de 2030 ou início de 2031.  

Os planos preveem uma reentrada segura sobre o oceano. 

Temas: Espaço Agência espacial Nasa EEI Doença

Mundo

Tempestades Goretti e Elli atingem em força França, Reino Unido e Alemanha

Há 28 min

França defende que a Europa tem o direito de dizer não aos Estados Unidos

Há 1h e 11min

Trump diz que "seria uma grande honra" se Corina Machado lhe desse o Prémio Nobel, até porque foi "embaraçoso para a Noruega" não fazê-lo

Há 1h e 45min

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Milícia apoiada por Israel mata dois membros do Hamas em Gaza

Há 2h e 3min
Mais Mundo

Mais Lidas

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

Ontem às 11:52

Choque político: republicanos juntam-se aos democratas para impedirem Trump de voltar a usar força militar na Venezuela

Ontem às 18:04

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

Ontem às 12:15

Digi mantém preços, o resto encareceu: assinar novo contrato de telecomunicações ficou mais dispendioso em 2026

Ontem às 08:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:27

Se os EUA atacarem a Gronelândia a defesa terá de ser comandada por um... norte-americano

Ontem às 15:03

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

7 jan, 15:27

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Ontem às 11:13

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

Ontem às 14:39