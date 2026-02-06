opinião
Daniela Amorim
Senior Manager de ESG da KPMG Portugal

A relevância dos programas de incentivos públicos na estratégia ESG das empresas

Há 1h e 36min

A integração dos princípios ESG na estratégia empresarial deixou de ser uma opção associada à reputação, para se afirmar como um fator determinante de competitividade, resiliência e criação de valor, a longo prazo. Num contexto marcado pela transição climática, pela pressão regulatória e pelas expectativas crescentes dos investidores e da sociedade, as empresas são hoje chamadas a transformar os compromissos em resultados concretos. No entanto, apesar da crescente maturidade nesta agenda, a operacionalização das ambições ESG continua a enfrentar desafios significativos, sobretudo ao nível do investimento, da tecnologia e da capacidade de execução.

A transição para modelos de negócio mais sustentáveis exige muito mais do que intenção. Requer estratégias bem definidas, modelos de governance robustos, ferramentas eficazes de gestão e reporte, e de tecnologia capaz de suportar decisões baseadas em dados fiáveis. A descarbonização de processos, a implementação de sistemas de monitorização ambiental, o desenvolvimento de produtos sustentáveis ou a digitalização do reporte ESG implicam investimentos relevantes, nem sempre fáceis de acomodar num contexto económico exigente.

É neste cenário que os programas de incentivos públicos assumem um papel verdadeiramente estratégico. Ao reduzirem o risco financeiro associado a projetos de sustentabilidade, estes mecanismos permitem acelerar decisões de investimento que, de outra forma, poderiam ser adiadas ou mesmo inviabilizadas. Mais do que simples instrumentos de financiamento, os incentivos públicos funcionam como catalisadores da inovação, promovem a adoção de tecnologias limpas e fomentam o desenvolvimento de competências internas nas organizações.

Contudo, o impacto destes programas depende, em grande medida, da forma como são integrados na estratégia empresarial. Os incentivos não devem ser encarados como oportunidades pontuais, mas como alavancas para transformar o modelo de negócio. As empresas que mais valor capturam são aquelas que alinham o financiamento público com uma visão ESG clara, suportada por planeamento estratégico, indicadores de desempenho consistentes e capacidade de execução.

O papel da tecnologia é igualmente central neste processo. Soluções digitais permitem medir impactos, garantir a fiabilidade da informação não financeira, responder às exigências regulamentares e apoiar a tomada de decisão. Quando combinadas com apoio financeiro público, estas ferramentas tornam-se acessíveis a um maior número de organizações, incluindo PME, democratizando o acesso à transição sustentável.

Esta vantagem é particularmente visível à luz dos recentes avisos de financiamento à descarbonização. O foco em tecnologias net-zero, hidrogénio, eletrificação de processos industriais e redução de emissões em setores intensivos em carbono demonstra uma clara orientação para projetos maduros, estrategicamente enquadrados e com impacto mensurável. As empresas que já dispõem de estratégias ESG estruturadas, ferramentas de monitorização de emissões e planos de transição encontram-se numa posição privilegiada para aceder a estes apoios. Neste contexto, os incentivos públicos não só reduzem o esforço financeiro da descarbonização, como premiam a preparação estratégica e a qualidade da informação, transformando o ESG num verdadeiro fator de diferenciação competitiva.

Temas: ESG Governance Empresas Incentivos

