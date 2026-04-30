Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Ataque com arma branca em escola nos EUA faz vários feridos

CNN Portugal , TFR
Há 30 min
Seis pessoas ficaram feridas num ataque com faca na Foss High School, em Tacoma, Washington, a 30 de abril de 2026. Google Maps

Um suspeito já foi detido

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, algumas em estado crítico, na sequência de um ataque com arma branca ocorrido esta quinta-feira numa escola secundária no estado de Washington, nos Estados Unidos.

As equipas de emergência foram chamadas à Foss High School, em Tacoma, pouco antes das 13:40 locais, após relatos de um possível esfaqueamento, informou o Departamento de Bombeiros de Tacoma.

No total, seis pessoas sofreram ferimentos. Cinco foram transportadas para o hospital, incluindo quatro em estado grave, segundo responsáveis dos bombeiros citados pelo The New York Post.

De acordo com a Fox13 Seattle, um suspeito foi detido, não sendo ainda claro se as vítimas são estudantes da escola.

Temas: Esfaqueamento Washington Feridos Escola Foss High School
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Ataque com arma branca em escola nos EUA faz vários feridos

Há 30 min

Trump aposta que o seu bloqueio irá desafiar a história e derrubar o Irão

Há 1h e 42min

Suspeito de tentativa de homicídio de Trump fica em prisão preventiva

Há 2h e 25min

"Destruição da procura": como a guerra com o Irão pode abalar ou arruinar a economia dos EUA

Hoje às 19:11
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Incêndio em prédio na Amadora faz 11 feridos, quatro são agentes da PSP

Hoje às 12:50

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Não há como escapar. Prestação a pagar ao banco volta a aumentar em maio mesmo com o BCE a deixar taxas de juro inalteradas

Hoje às 07:00

Segurança Social ativa autenticação de dois fatores obrigatória a partir de 12 de maio

Ontem às 12:41

Preço dos combustíveis volta a subir na próxima segunda-feira

Hoje às 11:52

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

Emigraram para trabalhar, regressaram para investir: Jorge e Pedro fizeram carreira lá fora e apostam agora no seu país

Ontem às 08:00

Homem encontrado morto dentro de carro em Camarate. Ainda tinha o cinto de segurança e foi atingido por arma de grande calibre

Hoje às 12:11

“86 47”. Como quatro algarismos se podem tornar numa má notícia para Trump

Hoje às 11:34

Mergulhadores encontram destroços da maior perda naval dos EUA na Primeira Guerra Mundial

Hoje às 17:51

"Não vi agressões". Marina Mota e outras testemunhas fragilizam acusação a António Pedro Cerdeira

Hoje às 12:15

Homem sequestrado e agredido após roubo em Odivelas

Hoje às 07:08