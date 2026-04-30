Ataque com arma branca em escola nos EUA faz vários feridos

Há 30 min

Um suspeito já foi detido

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, algumas em estado crítico, na sequência de um ataque com arma branca ocorrido esta quinta-feira numa escola secundária no estado de Washington, nos Estados Unidos.

As equipas de emergência foram chamadas à Foss High School, em Tacoma, pouco antes das 13:40 locais, após relatos de um possível esfaqueamento, informou o Departamento de Bombeiros de Tacoma.

No total, seis pessoas sofreram ferimentos. Cinco foram transportadas para o hospital, incluindo quatro em estado grave, segundo responsáveis dos bombeiros citados pelo The New York Post.

De acordo com a Fox13 Seattle, um suspeito foi detido, não sendo ainda claro se as vítimas são estudantes da escola.