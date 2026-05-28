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Ataque com faca em estação de comboios na Suíça faz três feridos

Magda Magalhães
Há 1h e 42min
Suíça
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As motivações do ataque ainda são desconhecidas

Um homem de 31 anos esfaqueou e feriu três pessoas esta quinta-feira numa estação de comboios em Winterthur, Suíça. 

O ataque ocorreu pouco depois das 08:30 locais, informou a polícia regional de Zurique, através de comunicado, escreve a AP.

O suspeito, um cidadão suíço, já foi detido. As motivações do ataque ainda são desconhecidas. 

As três vítimas, com 28, 43 e 52 anos, são todas de nacionalidade suíça.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos.

 

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Temas: Esfaqueamento Suíça Winterthur Polícia Estação de comboios
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