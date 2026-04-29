Dois judeus em estado grave após serem esfaqueados em Londres

Há 1h e 58min

Suspeito foi detido. O primeiro-ministro britânico já reagiu e considerou o incidente "profundamente preocupante"

Duas pessoas ficaram feridas após um ataque com faca em Golders Green, no norte de Londres, onde um homem foi visto a correr pela rua principal a tentar atingir membros da comunidade judaica, avança a BBC.

Segundo a BBC, dois homens judeus foram esfaqueados e estão em estado grave.

A organização de segurança comunitária Shomrim indicou que respondeu de imediato ao incidente e conseguiu deter o suspeito no local. Pouco depois, a polícia chegou e utilizou um taser para imobilizar o homem, que acabou detido.

🇬🇧 BREAKING: Initial reports of a stabbing terror attack targeting Jews in the Golders Green neighborhood of London.



Unconfirmed reports say some two Jews have been stabbed. The suspected terrorist has allegedly been detained.



Developing details on our website >>>… pic.twitter.com/jEsykT24mS — Jewish Breaking News (@JBreakingNews) April 29, 2026

As vítimas estão a ser assistidas pela Hatzola, cujas ambulâncias tinham sido alvo de um incêndio na mesma zona no mês passado.

As autoridades estão a investigar o caso, incluindo as circunstâncias e motivações do ataque, numa área conhecida pela forte presença da comunidade judaica.

Starmer reage: “profundamente preocupante”

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, já reagiu ao incidente e considerou-o “profundamente preocupante”. “É profundamente preocupante para todos nesta Câmara”, disse Starmer aos deputados, referindo que tinha sido informado do incidente antes de responder às perguntas no Parlamento.

“Está agora em curso uma investigação policial e penso que todos nós temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar essa investigação e ser absolutamente claros na nossa determinação em lidar com qualquer uma destas infrações, das quais temos visto demasiadas recentemente”, considerou.