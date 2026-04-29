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Dois judeus em estado grave após serem esfaqueados em Londres

Andreia Miranda , Com MM, atualizada às 13:13
Há 1h e 58min
Polícia Londres (AP)

Suspeito foi detido. O primeiro-ministro britânico já reagiu e considerou o incidente "profundamente preocupante"

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Duas pessoas ficaram feridas após um ataque com faca em Golders Green, no norte de Londres, onde um homem foi visto a correr pela rua principal a tentar atingir membros da comunidade judaica, avança a BBC.

Segundo a BBC, dois homens judeus foram esfaqueados e estão em estado grave.

A organização de segurança comunitária Shomrim indicou que respondeu de imediato ao incidente e conseguiu deter o suspeito no local. Pouco depois, a polícia chegou e utilizou um taser para imobilizar o homem, que acabou detido.

As vítimas estão a ser assistidas pela Hatzola, cujas ambulâncias tinham sido alvo de um incêndio na mesma zona no mês passado.

As autoridades estão a investigar o caso, incluindo as circunstâncias e motivações do ataque, numa área conhecida pela forte presença da comunidade judaica.

Starmer reage: “profundamente preocupante”

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, já reagiu ao incidente e considerou-o “profundamente preocupante”. “É profundamente preocupante para todos nesta Câmara”, disse Starmer aos deputados, referindo que tinha sido informado do incidente antes de responder às perguntas no Parlamento.

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“Está agora em curso uma investigação policial e penso que todos nós temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar essa investigação e ser absolutamente claros na nossa determinação em lidar com qualquer uma destas infrações, das quais temos visto demasiadas recentemente”, considerou.

Temas: Esfaqueamento Shomrim Londres
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