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Jovem que terá esfaqueado polícia em esquadra de Leiria fica em prisão preventiva

Agência Lusa , JGR
Há 52 min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Um agente da PSP, de 57 anos, foi esfaqueado, na sexta-feira, no interior da esquadra de Marrazes, no concelho de Leiria, encontrando-se em observações no Hospital de Leiria

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O jovem de 19 anos que terá esfaqueado um agente da PSP no interior da esquadra de Marrazes, no concelho de Leiria, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou hoje o Comando Distrital da PSP de Leiria.

De acordo com a mesma fonte, o jovem foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Leiria, ao início da tarde de sábado, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

“Logo a seguir foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Jovens em Leiria”, acrescentou.

Um agente da PSP, de 57 anos, foi esfaqueado, na sexta-feira, no interior da esquadra de Marrazes, no concelho de Leiria, encontrando-se em observações no Hospital de Leiria.

Na altura, fonte do Comando Distrital detalhou que o polícia foi agredido por um jovem de 19 anos com vários golpes de uma arma branca, cerca das 11:00, desconhecendo-se, para já, as motivações do ataque.

O agente sofreu vários golpes em diversas zonas do corpo, inclusive no pescoço, e está em observações no Hospital de Leiria, embora o seu estado não seja considerado grave.

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O agressor foi detido já no exterior da esquadra de Marrazes por outros agentes que se encontravam no seu interior.

Uma outra fonte policial disse à agência Lusa que o jovem agressor sofre de perturbações mentais e já tinha, anteriormente, no período noturno, apedrejado aquelas instalações policiais.

De acordo com a fonte, no dia de quinta-feira o detido terá ligado para a esquadra mais de uma dúzia de vezes a injuriar os agentes.

Ainda na sexta-feira, o ministro da Administração Interna, Luis Neves, manifestou “firme repúdio” pelo ataque sofrido pelo agente da PSP numa esquadra em Leiria, considerando-o inaceitável e um ataque também contra o Estado de direito democrático.

Temas: Esfaqueado Polícia Leiria Prisão Preventiva
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