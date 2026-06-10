Mulher morre após ser esfaqueada pela prima durante discussão em Sintra

Há 1h e 4min

Óbito foi declarado no local

Uma mulher morreu na sequência de uma agressão com arma branca ocorrida esta quarta-feira, no concelho de Sintra.

Tudo aconteceu durante uma discussão entre duas primas, cujos contornos estão ainda a ser apurados pelas autoridades. No decurso da discussão, uma das mulheres terá recorrido a uma arma branca, provocando ferimentos graves na familiar.

Apesar da rápida intervenção dos meios de socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

A alegada autora da agressão foi detida pela polícia e será presente a primeiro interrogatório para aplicação das respetivas medidas de coação.

A investigação prossegue para determinar as circunstâncias que estiveram na origem do crime.