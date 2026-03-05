"Sempre negociei livros com a morte. Ela deixa-me escrever mais dois livros, mais três livros": Lobo Antunes em 36 frases

“ Escrever é como uma droga dura. 11-10-2000

“ Se não fossem eles [os livros] como é que eu vivia? Numa sessão de autógrafos do novo livro “Que farei quando tudo Arde?”, no Palácio Beau Séjour, em Lisboa · 07-11-2001

“ Escrevo os livros que gostaria de ler, e depois acabo por não os ler. No V Congresso de Literatura Comparada, organizado pela Faculdade de Letras de Coimbra · 02-06-2004

“ Escrever é muito difícil, exige humildade. As palavras vêm muito devagar, tenho de estar à espera. Um pouco como atitude do caçador que espera a presa surja junto ao ribeiro. Lusa, 08-11-2004

“ Era muito bom que houvesse mais prémios deste género, pois muitos dos escritores portugueses não têm a minha sorte e a da Agustina, que podem dedicar-se exclusivamente à escrita. Têm de andar a roubar horas ao final do dia para poder escrever. Depois receber o prémio literário “Fernando Namora” · Lusa, 25-01-2005

“ Não sou político, nem jornalista, apenas um homem que escreve livros, não vim [a Jerusalém] fazer a crítica do que aqui sucede, apenas tento compreender. Após receber o Prémio Jerusalém 2005 · 14-02-2005

“ Estou a sair da virgindade no Brasil. (…) Se fosse ler o livro agora, diria que foi escrito por um antepassado meu. Não corresponde nada ao que penso ou quero hoje. Entrevista ao jornal "Folha de São Paulo" sobre o lançamento no Brasil do seu primeiro romance, "Memória de Elefante" · 22-04-2006

“ Não há livro que se publique em Portugal que não seja um grande romance, são todos grandes romances - na contracapa. O pior é o que está lá dentro. No lançamento de "E se eu gostasse muito de morrer", do jornalista e argumentista Rui Cardoso Martins · 19-10-2006

“ Este tipo de cerimónias significam, cada vez mais, um exercício de humildade. A minha vida acaba por girar em torno daquilo que possa ou não possa escrever e o medo de não ser capaz de escrever é constante. Na cerimónia de doutoramento "honoris causa" pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro · 06-06-2007

“ Muita gente compra o livro [Cartas da Guerra] porque querem ver fazer amor pelo buraco da fechadura, mas para mim o mais importante é mostrar o absurdo da guerra. No 7.º Festival de Literatura de Berlim · 16-09-2007

“ Essa foi a minha iniciação literária [as novelas de Corin Tellado], porque estava sozinho numa aldeia, não tinha nada que fazer e já tinha descoberto que, colocando as palavras umas à frente das outras, isso fazia sentido, justificava a minha vida e divertia-me muitíssimo. Numa sessão da Feira do Livro de Guadalajara · 24-11-2007

“ Pasmo-me diariamente com a quantidade de livros que se vendem em Portugal e com a quantidade de gente que se intitula escritor. Pasmo-me quando cada vez mais é para mim claro que não sei escrever, que procuro a perfeição que sei inatingível. Na apresentação do seu romance "O Meu Nome é Legião", no Casino da Figueira da Foz · 27-11-2007

“ Sempre negociei livros com a morte. Ela deixa-me escrever mais dois livros, mais três livros. Na apresentação do seu romance "O Meu Nome é Legião", Figueira da Foz · 27-11-2007

“ O português é uma língua fabulosa para escrever. Num dialogo com estudantes, críticos e professores que enchiam uma sala da universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris · 10-04-2008

“ Sinto orgulho em ser português. Após receber o Prémio Camões, nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa · 25-07-2008

“ Os prémios, as homenagens, as condecorações são talvez a mais perigosa doença da vida, e a mais mortal, porque corremos o risco de ficar satisfeitos com o nosso trabalho. Depois de receber as insígnias de Comendador da Ordem das Artes e das Letras francesas, na embaixada de França, em Lisboa · 18-09-2025