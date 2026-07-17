Promessa falhada: notas dos exames nacionais em papel só na segunda-feira, online não se sabe

Há 1h e 7min

Os documentos têm de ser assinados pelos diretores e pelos chefes de secretaria da escola. As secretarias fecharam às 17:00

Mesmo que as notas cheguem ainda esta sexta-feira às escolas, só deverão ser afixadas em papel na próxima segunda-feira. Os documentos que habitualmente são consultados nos painéis das paredes das escolas precisam das assinaturas dos diretores e dos chefes de secretaria das escolas. As secretarias fecharam às 17:00.

A CNN Portugal sabe que, até às 18:45, nenhum diretor tinha ainda recebido as notas. A CNN falou com vários diretores que dizem que irão continuar à espera que as classificações cheguem às escolas. Alguns admitem deixar as portas das escolas abertas por mais algumas horas, mas asseguram que a afixação em papel já não poderá acontecer.

Ricardo Frias, diretor da Escola Secundária de Camões, em Lisboa, espera as notas de 1800 exames. Diz que vai aguardar “serenamente” para o caso de acontecer “um milagre”. Vai aguardar até às 19:00, como todos os diretores das escolas de Lisboa que estão no seu grupo do WhatsApp. Se as classificações chegarem à escola entretanto, a equipa do secretariado de exames e a direção vão “fazer tudo por tudo” para disponibilizar as notas aos alunos, ainda que de forma digital. “Vamos colocar as notas na plataforma ENES, mas de acordo com o código administrativo, só o podemos fazer depois da afixação em papel. Portanto vamos imprimir as pautas, assiná-las e afixá-las, mesmo com a escola fechada no fim de semana, para os alunos as poderem consultar na segunda-feira logo de manhã”, explica Ricardo Frias.

Também Nuno Reis, do Agrupamento de Escolas Portela e Moscavide, também em Lisboa, também diz que se vai manter na escola, juntamente com os outros elementos da direção e do secretariado de exames. Mas assegura que não vai ficar na escola a noite toda. “Não falámos em horas, mas lá para a meia-noite, se não houver nada, vamos embora”, diz, assegurando que, se tiver acesso às notas, também as vai disponibilizar na plataforma Inovar.

Como não há um horário definido centralmente, umas escolas vão esperar mais tempo do que outras (e outras podem nem esperar), implicando que uns alunos possam ter acesso às notas antes de segunda-feira e outros não, criando desigualdades. “É uma boa questão para colocar ao ministro. Porque o ministro não comunica com as escolas e as escolas estão simplesmente a fazer o que lhes parece sensato. Sem indicações centralizadas, cada um vai fazer o que lhe mandar a sua sensatez”, sublinha Ricardo Frias.

A CNN sabe que as notas do 12.º ano já estarão nos agrupamentos regionais de exames e a ser distribuídas pelas escolas. As do 9.º ano só deverão ser enviadas na segunda-feira.

O ministro Fernando Alexandre tinha garantido, depois do debate do Estado da Nação, na quinta-feira à tarde, que as notas iam ser afixadas esta sexta-feira. Hoje voltou a dizer no Parlamento que o Júri Nacional de Exames já tinha as classificações de todas as disciplinas e que não via razões para as notas não serem afixadas esta sexta-feira. A CNN Portugal sabe, contudo, que, durante a manhã, estavam ainda professores de Português, Matemática e Física e Química a classificar itens de exames.