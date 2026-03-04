A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

Há 59 min

Estamos a assistir à desmontagem silenciosa, mas meticulosa, do último reduto que ainda segurava a escola pública de pé. A autoridade pedagógica! Em nome de uma retórica doce de “inclusão”, “flexibilidade” e “aprendizagens essenciais”, ergueu-se um edifício jurídico que parece proteger todos, mas que, na prática, não protege quem ensina nem quem quer aprender.

A indisciplina deixou de ser um acaso incómodo para ser o regime normal de funcionamento de demasiadas escolas. As salas transformaram-se em espaços onde meia dúzia decide, impunemente, que a aula é um palco de entretenimento e o resto da turma que se desenrasque. O ruído substituiu a atenção, a intimidação substituiu o respeito, e os alunos que querem aprender vivem sequestrados pelos que descobriram que o sistema não lhes exige praticamente nada.

A isto soma‑se um padrão social bem conhecido. Pais que aparecem na escola não para assumir a responsabilidade dos filhos, mas para exigir explicações, contestar sanções, pressionar direções, transformar cada tentativa de pôr limites numa afronta pessoal ao “direito” da sua criança à impunidade. É neste caldo de permissividade que se consolida aquilo que muitos professores descrevem, sem rodeios, como o verdadeiro cancro da escola pública. A indisciplina tolerada, normalizada, quase legitimada.

O Estatuto do Aluno, consagrado na Lei n.º 51/2012 e, entretanto, retocado sem coragem de fundo, nasceu com a promessa de reforçar a autoridade dos professores, a assiduidade e a responsabilidade. Na letra, proclama mérito, disciplina, regras claras, direitos e deveres. Na prática, converteu demasiadas escolas em pequenos tribunais de primeira instância, onde tudo se discute, tudo se contesta, tudo se arrasta.

Quando um aluno insulta, ameaça ou perturba sistematicamente o funcionamento da aula, o que se exige hoje ao professor não é autoridade, é papel. Relatórios detalhados, atas, prazos, notificações, audiências, recursos, uma liturgia processual que dilui a gravidade do comportamento num mar de formalismos e abre portas a arquivamentos por “vício de forma”, atrasos, esquecimentos, tecnicalidades. Em vez de um sistema que responde com rapidez e clareza, temos um labirinto jurídico-administrativo que desarma moralmente quem está na linha da frente.

O paradoxo é brutal. Temos um Estatuto que se proclama instrumento de disciplina, mas que, ao exigir que qualquer reposição de ordem seja revestida de um aparato quase judicial, acaba por desincentivar a ação, premiar a inércia e transmitir à comunidade educativa a ideia de que o infrator está sempre a um recurso de distância da impunidade. Quando uma simples ordem de saída da sala de aula se transforma numa ocorrência com impacto em contagens de faltas, em procedimentos e em potenciais contestações, não admira que muitos docentes se resignem a “aguentar” o caos para evitar o calvário burocrático.

A escola não existe para simular a dramaturgia de um tribunal de comarca em miniatura, com alunos na pele de arguidos, professores como depoentes suspeitos, pais como advogados de defesa militantes e direções encurraladas no papel de juízes administrativos sem rede. A escola existe para ensinar e educar, o que implica regras simples, claras e uma cadeia de autoridade visível, reconhecida e respeitada.

Quando cada sanção é potencialmente alvo de recurso, queixa ou exposição, quando o testemunho do professor não goza de verdadeira “fé pública” e pode ser colocado em causa por qualquer narrativa conveniente, o sinal enviado é devastador. O professor é, no limite, um suspeito burocraticamente vigiado, não um adulto de referência cuja palavra pesa. Pais e encarregados de educação, em vez de serem aliados naturais da escola, passam muitas vezes a comportar‑se como clientes de um serviço low-cost, dispostos a reclamar de tudo e a todos, menos da conduta do seu próprio filho.

O resultado é um sistema educativo “low-cost” também na autoridade, incapaz de oferecer um ambiente minimamente estável para a aprendizagem, incapaz de atrair e reter professores de primeira linha que não estejam dispostos a sacrificar a sua sanidade em corredores onde a desordem se tornou rotina. Uma escola pública que aceita funcionar neste registo caminha, sem disfarces, para a mediocridade garantida.

Não é possível resgatar a autoridade pedagógica mantendo intacto o coração normativo que alimenta a cultura da impunidade. O atual Estatuto do Aluno, plasmado no Decreto‑Lei 51/2012 e nas suas atualizações posteriores. Reformulá-lo não é um detalhe técnico, é uma opção política de fundo. Decidir se a escola existe para proteger o direito de todos à aprendizagem ou para garantir que ninguém se sente “ofendido” por enfrentar as consequências dos seus atos.

Há exemplos lá fora que mostram que é possível outro caminho. Em Itália, uma lei que permite reprovar alunos por má conduta, independentemente das notas, e que aplica multas pesadas em casos de agressão a pessoal escolar, assume sem rodeios que o comportamento conta e que agredir professores ou sabotar aulas tem custos reais. Em Portugal, continuamos presos a um normativo que, apesar de falar de responsabilidade, assiduidade e disciplina, é incapaz de assegurar, de forma efetiva, consequências certas e rápidas para a indisciplina persistente.

É aqui que o Ministério da Educação tem de deixar de se esconder atrás de declarações piedosas e de relatórios sobre “ambientes educativos” e assumir uma ação concertada, com coragem política, para alterar de raiz o quadro legal. Os próprios sindicatos já reconhecem a necessidade de agravar sanções para alunos sistematicamente indisciplinados e de rever o Estatuto do Aluno para devolver seriedade à vida escolar. Não basta remendar o texto, é preciso romper com a lógica de micro‑tribunal e reconstruir um Estatuto que reponha três princípios simples, Regras claras, autoridade reconhecida e consequências inevitáveis. Isso passa por simplificar drasticamente os procedimentos disciplinares dentro da escola, garantindo que suspensões e outras medidas sancionatórias são aplicadas de forma célere, proporcional e pedagógica, sem meses de arrastamento processual, reforçar explicitamente o poder de decisão dos conselhos de turma e das direções, devolvendo‑lhes soberania pedagógica real, e limitando a possibilidade de reversão externa de decisões tomadas com base em factos claros e bem documentados e, muito importante, responsabilizar objetivamente os encarregados de educação em casos de indisciplina grave e reiterada, incluindo mecanismos de sanção efetiva, à semelhança do que já foi ensaiado noutros diplomas e sistemas educativos.

Sem um Ministério que assuma esta reforma como prioridade absoluta, continuaremos a multiplicar planos de “recuperação de aprendizagens” enquanto ignoramos o verdadeiro elefante dentro da sala. A indisciplina como principal obstáculo ao ensino.

Só num quadro em que a autoridade para ensinar é reforçada se pode resgatar a dignidade da Escola Pública. Continuar a fingir que o problema se resolve com mais relatórios, mais planos, mais formulários, é insistir num “sistema educativo low-cost” em tudo o que realmente importa. Autoridade, responsabilidade e respeito.

Ou o Ministério tem a coragem de rasgar o edifício normativo que hoje transforma a escola num tribunal impotente e refunda o Estatuto do Aluno em torno da autoridade pedagógica, ou aceitaremos, por omissão, o colapso ético e funcional de um sistema que já não sabe impor limites nem proteger quem ainda insiste em ensinar.