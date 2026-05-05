Jovem de 16 anos esfaqueado à porta de escola em Ermesinde. Suspeito em fuga

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Alunos envolveram-se em agressões e um deles acabou por recorrer a uma faca

Um jovem de 16 anos ficou ferido, na tarde desta terça-feira, após uma agressão com arma branca junto à Escola Secundária de Ermesinde, no concelho de Valongo.

O incidente ocorreu cerca das 14:00, na Rua D. António Ferreira Gomes, em frente ao estabelecimento de ensino.

A TVI e CNN Portugal sabem que dois alunos da Escola Segunda Oportunidade de Valongo envolveram-se em agressões, tendo um deles recorrido a uma faca para atingir a vítima.

O jovem de 16 anos foi assistido no local antes de ser transportada para o Hospital de São João, no Porto.

O alegado agressor colocou-se em fuga após o ataque, estando as autoridades a desenvolver diligências para o localizar.