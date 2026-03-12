Mais de uma dezena de escolas no concelho do Seixal fechadas devido a protesto

Há 1h e 5min

Profissionais estão em protesto e em plenário junto à Escola Básica de Vale de Milhaços para exigir reforço de pessoal e a retirada de amianto

Mais de metade das 10 escolas do Agrupamento de Vale de Milhaços, no Seixal, estavam às 08:30 desta quinta-feira encerradas devido a um protesto de trabalhadores por melhores condições e trabalho, disse à Lusa fonte sindical.

“Mais de uma centena de profissionais de educação do Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços, na freguesia de Corroios, concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, estão [às 08:30] à porta da escola básica sede do agrupamento, em protesto por melhores condições de trabalho”, referiu Daniel Martins, da direção do S.TO.P. - Sindicato de Todos os Profissionais da Educação.

De acordo com o representante, os profissionais estão em protesto e em plenário junto à Escola Básica de Vale de Milhaços para exigir reforço de pessoal e a retirada de amianto.

“O protesto visa em primeiro lugar protestar contra a não retirada dos cobertos da Escola Básica de Vale de Milhaços que têm amianto. Há anos que se pede a sua substituição. O perigo é constante para a comunidade escolar, em especial para quem ali trabalha e para os alunos, que se abrigam nesses corredores”, disse, lamentando, por outro lado, a falta de assistentes operacionais.

“Fizemos um plenário nesta escola há uma semana e meia onde foi decidido este protesto. Uma das razões que se levantou foi a falta de operacionais. Não há suficientes para cuidar das diferentes tarefas atribuídas que vão desde a vigilância, limpeza e manutenção, e cuidar dos alunos com necessidades especiais”, indicou.

O protesto visa igualmente a revisão e valorização das carreiras dos profissionais de educação.

“O Ministério da Educação não vincula os técnicos superiores ou especializados. São os psicólogos, os assistentes sociais, os terapeutas da fala. O ministério está há cerca de um ano para calendarizar um suposto concurso para vincular estes colegas e até hoje nada. A última promessa é que seria este primeiro trimestre e não vislumbramos uma luz sobre o futuro do concurso”, disse.

Segundo Daniel Martins, os profissionais de educação estão também indignados com as alterações que o ministério pretende realizar no Estatuto da Carreira Docente: “Os direitos dos professores estão a ser trasladados diretamente para a lei geral de trabalho e funções públicas. O estatuto especial do docente está a tornar-se genérico. No futuro vamos ter docentes com qualificações baixas”, realçou.

O Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços (AEVM), sediado na Escola Básica de Vale de Milhaços, é composto por 10 estabelecimentos de ensino, incluindo escolas básicas e jardins-de-infância.