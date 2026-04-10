Homem condenado a 8 anos de cadeia pelo homicídio da mulher que se atirou de uma ponte

A relação durou cerca de ano e meio e foi pautada pela violência e por abusos desde o início
Um homem de 39 anos foi condenado a oito anos de cadeia pelo homicídio da mulher, que se atirou de uma ponte para fugir à violência de que era vítima há mais de um ano e meio. Lee Milne ouviu a sentença esta sexta-feira, no Tribunal Judiciário de Glasgow, na Escócia.
Segundo a imprensa britânica, Kimberly Milne, de 28 anos, morreu em julho de 2023, depois de ter saltado de uma ponte sobre uma autoestrada e ser atingida por vários veículos. Lee Milne foi agora considerado culpado de homicídio e de violência doméstica, num caso inédito na Escócia.
A acusação alegou que Kimberly, que viveu com Lee Milne durante cerda de 18 meses sofreu de um elevado grau de violência e a polícia garante que as últimas horas de vida da mulher foram de perfeito terror.
O casal conheceu-se em 2021, através da Internet. Casaram em setembro de 2022. De acordo com a acusação, a violência e os abusos começaram logo no início da relação e só terminaram no dia da morte de Kimberly.
De acordo com a BBC, depois do crime, Lee Milne foi também colocado na lista de abusadores sexuais, depois de ser acusado de abusar de dois jovens, em 2024.