Tragédia na Escócia: homem de 35 anos acusado de matar criança de nove numa zona industrial

Há 1h e 3min

O homem foi detido no âmbito da investigação e acabou por ser formalmente acusado, devendo comparecer esta quarta-feira no Tribunal do Xerife de Forfar

Um homem de 35 anos foi acusado pela morte de uma menina de nove anos, encontrada gravemente ferida numa zona industrial em Angus, na Escócia. A criança acabou por morrer no hospital, depois de ter sido transportada em estado crítico.

A Polícia da Escócia revelou que foi chamada ao Elliot Industrial Estate, em Arbroath, pelas 00:02 de segunda-feira, após a menina ter sido encontrada com ferimentos graves. A vítima foi levada para o Hospital Ninewells, em Dundee, onde acabou por não resistir.

As autoridades confirmaram que o suspeito e a criança se conheciam, bem como outros elementos da família da menina, oriunda de West Yorkshire, que se encontravam a acampar na região.

O homem foi detido no âmbito da investigação e acabou por ser formalmente acusado, devendo comparecer esta quarta-feira no Tribunal do Xerife de Forfar.

A Polícia da Escócia adiantou ainda que não procura mais suspeitos relacionados com o caso. Os restantes familiares da vítima estão a receber acompanhamento por parte de equipas especializadas.

Segundo Mike Ness, da unidade de grandes investigações da polícia escocesa, citado pela Sky News, a presença policial será mantida no local do crime enquanto prosseguem as diligências e apelou a quem tenha informações ou preocupações para contactar a polícia através do número 101 ou abordar os agentes destacados para a área. O responsável conta ainda que “os pensamentos das autoridades continuam com todos os afetados por esta tragédia”.

A Polícia de West Yorkshire estará também a colaborar com a investigação conduzida pelas autoridades escocesas.