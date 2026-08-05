Tragédia na Escócia: homem de 35 anos acusado de matar criança de nove numa zona industrial

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 3min
Carro de polícia
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O homem foi detido no âmbito da investigação e acabou por ser formalmente acusado, devendo comparecer esta quarta-feira no Tribunal do Xerife de Forfar

Um homem de 35 anos foi acusado pela morte de uma menina de nove anos, encontrada gravemente ferida numa zona industrial em Angus, na Escócia. A criança acabou por morrer no hospital, depois de ter sido transportada em estado crítico.

A Polícia da Escócia revelou que foi chamada ao Elliot Industrial Estate, em Arbroath, pelas 00:02 de segunda-feira, após a menina ter sido encontrada com ferimentos graves. A vítima foi levada para o Hospital Ninewells, em Dundee, onde acabou por não resistir.

As autoridades confirmaram que o suspeito e a criança se conheciam, bem como outros elementos da família da menina, oriunda de West Yorkshire, que se encontravam a acampar na região.

O homem foi detido no âmbito da investigação e acabou por ser formalmente acusado, devendo comparecer esta quarta-feira no Tribunal do Xerife de Forfar.

A Polícia da Escócia adiantou ainda que não procura mais suspeitos relacionados com o caso. Os restantes familiares da vítima estão a receber acompanhamento por parte de equipas especializadas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo Mike Ness, da unidade de grandes investigações da polícia escocesa, citado pela Sky News, a presença policial será mantida no local do crime enquanto prosseguem as diligências e apelou a quem tenha informações ou preocupações para contactar a polícia através do número 101 ou abordar os agentes destacados para a área. O responsável conta ainda que “os pensamentos das autoridades continuam com todos os afetados por esta tragédia”.

A Polícia de West Yorkshire estará também a colaborar com a investigação conduzida pelas autoridades escocesas.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Escócia Morte Criança Assassínio West Yorkshire
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Casavam com militares russos para ficarem com as indemnizações: eis o escândalo das "viúvas-negras" na Rússia

Há 17 min

A Rússia demorou quase três anos a perceber o que a Ucrânia já tinha percebido. Agora tem uma nova força

Há 51 min

Tragédia na Escócia: homem de 35 anos acusado de matar criança de nove numa zona industrial

Há 1h e 3min
01:20

Armazém em chamas: as imagens do brutal incêndio no último Wildberries atacado pela Ucrânia

Há 1h e 35min
Mais Europa

Mais Lidas

Criança de 20 meses morre após ficar fechada ao calor no carro do pai que se despistou em Fuerteventura

Ontem às 10:30

Bebia sangue e deixava cadáveres de animais à porta de igrejas: foi apanhado pelas autoridades e internado numa unidade hospitalar

Ontem às 08:58

Com a ameaça de uma guerra à vista, o Japão volta a fazer o que não faz desde a Segunda Guerra Mundial

Ontem às 08:02

Nova bebé real de Inglaterra nasce em Lisboa

Ontem às 19:57

Onda de calor é tão intensa que explodiram 400 munições da Segunda Guerra Mundial em França

Ontem às 18:07

Já é possível reservar gratuitamente os óculos necessários para ver o eclipse solar

Ontem às 20:22

IUC vai mudar: saiba quando passa a pagar e em quantas prestações

Ontem às 12:18

Operação histórica: imagens de satélite captam corrida para recuperar Starship da SpaceX com 52 metros no Oceano Índico

Ontem às 08:34

Campeão nacional de triatlo atropelado por condutor sob influência de droga em Espanha

Ontem às 12:50

Autocarro embate contra o Hospital de Tomar. Há um morto e três feridos

Ontem às 15:07

EUA estão quase sem mísseis de longo alcance. Arsenal foi "praticamente todo" usado contra o Irão

Ontem às 17:33

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:23