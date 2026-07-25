A Escócia acordou com um dragão nos céus. Era Syrax, de House of the Dragon

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A construção exigiu cerca de três meses de trabalho e aproximadamente 3 mil horas de desenvolvimento por uma equipa de 14 especialistas em engenharia aeronáutica, modelação e efeitos visuais

Quem olhou para o céu de Glasgow, na Escócia, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira teve motivos para duvidar do que estava a ver. Um enorme dragão a sobrevoar a zona do rio Clyde, junto à OVO Hydro e ao SEC, deixou dezenas de pessoas intrigadas e rapidamente inundou as redes sociais com vídeos e fotografias.

A criatura, porém, não era real. Tratava-se de Syrax, o dragão da rainha Rhaenyra Targaryen na série House of the Dragon, da HBO, que regressou recentemente para a terceira temporada. A ação fez parte de uma campanha promocional da produção e assinalou também o arranque dos Jogos da Commonwealth Glasgow 2026.

O modelo voador impressiona pelo realismo. Com uma envergadura de oito metros e um peso de apenas 13 quilos, foi desenvolvido pela empresa alemã Airstage a partir de digitalizações 3D utilizadas na produção da série. A estrutura combina fibra de carbono, alumínio e espuma moldada a vácuo, sendo posteriormente pintada à mão para reproduzir todos os detalhes do dragão.

O resultado é uma máquina altamente sofisticada, equipada com 23 componentes móveis, incluindo asas, cabeça, cauda e superfícies de controlo, que reproduzem os movimentos da criatura em voo. A propulsão é assegurada por motores e impulsores discretamente integrados nas patas, permitindo deslocações suaves e surpreendentemente naturais.

A construção exigiu cerca de três meses de trabalho e aproximadamente 3 mil horas de desenvolvimento por uma equipa de 14 especialistas em engenharia aeronáutica, modelação e efeitos visuais.

Dennis Gutowsky, piloto responsável por operar o dragão, descreveu a experiência como única. Habituado a pilotar aviões de radiocontrolo, admite que controlar Syrax é completamente diferente e requer treino específico para reproduzir movimentos credíveis no ar.

Já Matthias Muthsam, técnico da Airstage, explicou que o projeto começou com um modelo digital fornecido pela HBO, que serviu de base para toda a engenharia da estrutura. Segundo o responsável, o conceito inspirou-se ainda nos estudos de Leonardo da Vinci sobre máquinas voadoras.

Esta não foi a estreia pública de Syrax. O dragão já tinha sobrevoado Londres durante a campanha de lançamento da terceira temporada da série, mas a passagem por Glasgow voltou a captar a atenção de milhares de pessoas. Nas redes sociais multiplicaram-se comentários bem-humorados, teorias e até especulações sobre uma possível ligação ao futebol escocês, antes de se confirmar que tudo fazia parte da ação promocional.