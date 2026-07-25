A Escócia acordou com um dragão nos céus. Era Syrax, de House of the Dragon

Marta Coropos Carvalho
Há 41 min
Syrax
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A construção exigiu cerca de três meses de trabalho e aproximadamente 3 mil horas de desenvolvimento por uma equipa de 14 especialistas em engenharia aeronáutica, modelação e efeitos visuais

Quem olhou para o céu de Glasgow, na Escócia, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira teve motivos para duvidar do que estava a ver. Um enorme dragão a sobrevoar a zona do rio Clyde, junto à OVO Hydro e ao SEC, deixou dezenas de pessoas intrigadas e rapidamente inundou as redes sociais com vídeos e fotografias.

A criatura, porém, não era real. Tratava-se de Syrax, o dragão da rainha Rhaenyra Targaryen na série House of the Dragon, da HBO, que regressou recentemente para a terceira temporada. A ação fez parte de uma campanha promocional da produção e assinalou também o arranque dos Jogos da Commonwealth Glasgow 2026.

O modelo voador impressiona pelo realismo. Com uma envergadura de oito metros e um peso de apenas 13 quilos, foi desenvolvido pela empresa alemã Airstage a partir de digitalizações 3D utilizadas na produção da série. A estrutura combina fibra de carbono, alumínio e espuma moldada a vácuo, sendo posteriormente pintada à mão para reproduzir todos os detalhes do dragão.

Syrax 🔥 https://t.co/MyMmXRa4KY pic.twitter.com/OQyPFmZtdG

— House the Dragons (@housethedragons) July 23, 2026
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O resultado é uma máquina altamente sofisticada, equipada com 23 componentes móveis, incluindo asas, cabeça, cauda e superfícies de controlo, que reproduzem os movimentos da criatura em voo. A propulsão é assegurada por motores e impulsores discretamente integrados nas patas, permitindo deslocações suaves e surpreendentemente naturais.

A construção exigiu cerca de três meses de trabalho e aproximadamente 3 mil horas de desenvolvimento por uma equipa de 14 especialistas em engenharia aeronáutica, modelação e efeitos visuais.

Dennis Gutowsky, piloto responsável por operar o dragão, descreveu a experiência como única. Habituado a pilotar aviões de radiocontrolo, admite que controlar Syrax é completamente diferente e requer treino específico para reproduzir movimentos credíveis no ar.

Já Matthias Muthsam, técnico da Airstage, explicou que o projeto começou com um modelo digital fornecido pela HBO, que serviu de base para toda a engenharia da estrutura. Segundo o responsável, o conceito inspirou-se ainda nos estudos de Leonardo da Vinci sobre máquinas voadoras.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Esta não foi a estreia pública de Syrax. O dragão já tinha sobrevoado Londres durante a campanha de lançamento da terceira temporada da série, mas a passagem por Glasgow voltou a captar a atenção de milhares de pessoas. Nas redes sociais multiplicaram-se comentários bem-humorados, teorias e até especulações sobre uma possível ligação ao futebol escocês, antes de se confirmar que tudo fazia parte da ação promocional.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Escócia House of the Dragon Glasgow Syrax
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Artes

A Escócia acordou com um dragão nos céus. Era Syrax, de House of the Dragon

Há 41 min

Como Christopher Nolan reinventa o Cavalo de Troia em "A Odisseia" com a sequência mais intensa de sempre

Hoje às 15:00

Morreu Hugo 'Vicky' Marques

23 jul, 18:09
05:22

Luís Represas foi uma das vozes a favor da autodeterminação de Timor-Leste

22 jul, 20:20
Mais Artes

Mais Lidas

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

Hoje às 01:42

"Kaká" era "extremamente cuidadosa" para as crianças. Funcionária que se esqueceu de menina de 18 meses no carro arrisca cinco anos de prisão

Ontem às 13:56

Um casamento, um acidente e uma acusação: como um jovem casal perdeu o futuro que tinha pela frente

Hoje às 09:00

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:30

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

23 jul, 21:28

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Ontem às 07:00

Professores fazem denúncia à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre tratamento de dados pessoais

Ontem às 16:04

Seis jovens detidos por tentarem matar duas pessoas junto a discoteca no Porto. Uma das vítimas tinha 15 anos

Ontem às 14:53

Chegou pelas 08:00 e nunca mais saiu do carro da creche. Criança que morreu em Almada esteve 45 minutos a ser reanimada

Ontem às 20:20

O foco já é "fazer tudo para proteger" Bordéus. "Fogo excecionalmente grande" já obrigou a retirar 110 mil pessoas

Ontem às 20:11

“Cara de Ozempic”, queda de cabelo, problemas intestinais. Afinal, quais os efeitos secundários dos medicamentos GLP-1 para a perda de peso?

Hoje às 14:28

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

22 jul, 15:45