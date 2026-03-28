Dois homens atropelados mortalmente na Ericeira

Há 2h e 13min

Não está afastada a hipótese de as vítimas se encontrarem no passeio quando o carro se despistou e os atingiu

Dois homens foram hoje atropelados mortalmente na Ericeira por um condutor de um veículo ligeiro de passageiros, que também ficou ferido no acidente, estando as causas do acidente a ser investigadas pelas autoridades, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

O comandante Filipe Courela, dos Bombeiros Voluntários da Ericeira, disse à agência Lusa que o atropelamento ocorreu cerca das 06:00 e que os dois homens, com cerca de 30 anos, já se encontravam mortos quando o socorro chegou.

A forma como o acidente ocorreu nesta vila costeira do concelho de Mafra, distrito de Lisboa, ainda não é conhecida, não estando afastada a hipótese de as vítimas se encontrarem no passeio quando o carro se despistou e os atingiu, estando a GNR a investigar o sinistro.

O condutor do carro, e autor do atropelamento, foi transportado ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O trânsito na Rua dos Bombeiros Voluntários, junto ao quartel e onde o acidente ocorreu, esteve temporariamente interdito, mas já se encontra normalizado.