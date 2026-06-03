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Suspeito de assaltos a igrejas apanhado em flagrante quando roubava caixa de esmolas na Ericeira 

Daniela Rodrigues
Há 1h e 38min
PSP (Foto: Facebook PSP)
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GNR montou uma operação que permitiu intercetar o suspeito no momento em que forçava a caixa de esmolas

A Guarda Nacional Republicana deteve em flagrante um homem de 44 anos suspeito de vários furtos em residências e locais de culto na zona da Ericeira, concelho de Mafra.

A detenção foi efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mafra, após diversas denúncias relacionadas com furtos que vinham a preocupar moradores e responsáveis de capelas e igrejas da região. 

A TVI e CNN Portugal sabem que, na  sequência das investigações, os militares da GNR montaram uma operação de vigilância que permitiu intercetar o suspeito no exato momento em que forçava uma caixa de esmolas de madeira no interior da Igreja Ermida de São Sebastião da Ericeira, apoderando-se do dinheiro ali existente.

O homem é suspeito de outros furtos registados na Ericeira. Após a detenção, foi constituído arguido e o processo foi remetido ao Tribunal Judicial de Mafra para os devidos procedimentos legais.

A GNR aproveitou a ocasião para reforçar o apelo à população para que denuncie situações suspeitas ou atividades ilícitas, destacando que a colaboração dos cidadãos é fundamental para a prevenção e combate à criminalidade.

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Temas: Ericeira Mafra Igrejas Detenção
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Crime e Justiça

Suspeito de assaltos a igrejas apanhado em flagrante quando roubava caixa de esmolas na Ericeira 

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