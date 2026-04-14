Congressista Eric Swalwell demite-se após denúncias de abusos sexuais

Agência Lusa , CM
Há 1h e 32min
Eric Swalwell (AP Photo/Rich Pedroncelli)

Swalwell notabilizou-se como um dos proponentes na Câmara de Representantes do segundo julgamento de destituição do presidente Donald Trump no primeiro mandato deste, no início de 2021, e era considerado um dos mais fortes candidatos à sucessão de Gavin Newsom como governador

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O congressista norte-americano Eric Swalwell anunciou esta segunda-feira a sua demissão, após ser alvo de denúncias de abusos sexuais que levaram a Comissão de Ética da Câmara de Representantes a abrir uma investigação.

"Peço desculpa sinceramente à minha família, à minha equipa e aos meus eleitores pelos erros de julgamento que cometi no passado. Vou defender-me contra as alegações graves e falsas que me são feitas. No entanto, tenho de assumir a responsabilidade e arcar com os erros que cometi", declarou o congressista democrata em comunicado. 

Swalwell suspendeu no domingo a sua campanha ao cargo de governador da Califórnia nas eleições intercalares de novembro, após o jornal San Francisco Chronicle e a CNN noticiarem várias denúncias de comportamentos impróprios, nomeadamente que teria abusado sexualmente de uma mulher por duas vezes, incluindo quando esta trabalhava para ele. 

A Comissão de Ética da Câmara de Representantes lançou uma investigação quando vários legisladores, de ambos os partidos políticos, apelavam a Swalwell para que se demitisse.  

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Swalwell notabilizou-se como um dos proponentes na Câmara de Representantes do segundo julgamento de destituição (‘impeachment’) do presidente Donald Trump no primeiro mandato deste, no início de 2021, e era considerado um dos mais fortes candidatos à sucessão de Gavin Newsom como governador. 

Lote de democratas candidatos a governador da Califórnia reduz-se

O lote de candidatos democratas a suceder a Gavin Newsom no cargo de governador do estado norte-americano da Califórnia reduziu-se com o abandono da corrida por Eric Swalwell.

Com as eleições gerais agendadas para novembro, o envio dos boletins de voto por correio está agendado já para o início de maio, antes das eleições primárias de 2 de junho.

O sistema de eleição do estado prevê que avançam para a eleição geral apenas os dois candidatos mais votados nas primárias, independentemente da preferência partidária.

Com grande número de candidatos democratas este ano, o Partido Democrata da Califórnia, mais forte no estado, tem manifestado preocupação que a dispersão de votos leve a que dois republicanos avancem para a eleição geral, e tem apelado a candidatos com menos apoio para desistirem.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Após o abandono de Swalwell, outros candidatos lançaram de imediato apelos ao voto dos eleitores do congressista.

Katie Porter, uma das principais candidatas democratas, publicou no X um excerto de uma coluna do San Francisco Chronicle: "Os democratas podem arrancar a vitória das garras da derrota unindo-se em torno de Porter". 

Outro dos principais candidatos, o bilionário gestor de fundos e ativista liberal Tom Steyer, disse ter garantido o apoio do congressista Jared Huffman, um democrata cujo distrito fica a norte de São Francisco, próximo da base eleitoral de Swalwell. 

Antonio Villaraigosa, antigo presidente da Câmara de Los Angeles, lançou um novo anúncio prometendo reduzir os preços da gasolina e dos alimentos, num estado conhecido pelo seu elevado custo de vida.

"Como governador, farei tudo o que puder para reduzir os custos", disse. 

Entre os candidatos republicanos, destacam-se o xerife do condado de Riverside, Chad Bianco, e o comentador conservador Steve Hilton, que recebeu o apoio de Trump. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Eric Swalwell Governador da Califórnia Congresso EUA Democratas Abusos sexuais

E.U.A.

Congressista Eric Swalwell demite-se após denúncias de abusos sexuais

Há 1h e 32min
06:57

"A imagem de Trump é extremamente provocatória e fere a sensabilidade de todos os cristãos"

Há 2h e 30min
02:35

Trump diz que Leão XIV "é fraco no crime e terrível na política". O Papa garante que não se vai calar

Há 3h e 56min
01:39

Polígrafo: Papa Leão XIV pediu a destituição de Donald Trump?

Ontem às 21:24
Mais E.U.A.

Mais Lidas

André Ventura e José Pacheco Pereira em frente a frente esta noite na CNN Portugal. O que esperar

Ontem às 08:41

Bibliotecas, bordéis e mais: por dentro de uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano

12 abr, 09:00

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

12 abr, 12:00

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

Como a Marinha dos EUA poderá bloquear os portos do Irão e remover minas do Estreito de Ormuz

Ontem às 18:17

Britney Spears internada em clínica de reabilitação semanas depois de detenção nos EUA

Ontem às 06:05

A gravação secreta que ele fez da ex-mulher e outros acontecimentos da ascensão de Magyar - que não é "um bode" mas "um príncipe"

Ontem às 10:00

A polícia abriu a porta da carrinha e lá dentro estava uma criança em posição fetal e rodeada de excrementos - foi o pai que a prendeu ali há mais de um ano

Ontem às 12:22

Porque é que Trump ameaça bloquear um estreito que o Irão já está a bloquear

Ontem às 11:39

"A democracia funcionou" na Hungria 16 anos depois. É uma mudança com risco: pode-se "brincar às reformas constitucionais"

Ontem às 07:00

Testemunhou o poder do Sol "como ninguém antes ou depois". Agora, o seu primeiro retrato foi descoberto

12 abr, 15:00

Movimento Somos Coimbra repudia "ataque" de Ana Abrunhosa a jornalista da Lusa

Ontem às 10:12