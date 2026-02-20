Morreu Eric Dane, estrela de Anatomia de Grey

Andreia Miranda
Há 1h e 10min
Eric Dane (AP)

 

"Foi um programa divertido. Era novo para nós e foi emocionante. Estávamos num programa de televisão que estava em todos os países e que toda a gente via", disse ele. “Não sei se me senti necessariamente à vontade como McSteamy, tanto que acho que é a terceira vez que digo esse nome, mas foi divertido e amo muito todas essas pessoas”.

 

Durante o seu mandato em “Grey's”, Dane também apareceu em vários filmes populares, incluindo “X-Men: The Last Stand”, “Marley & Me” e “Burlesque”.

Tinha 53 anos

Eric Dane, estrela de Anatomia de Grey, morreu aos 53 anos, um ano depois do diagnóstico com esclerose lateral amiotrófica.

"Com o coração pesado, partilhamos que Eric Dane morreu na tarde de quinta-feira após uma corajosa batalha contra a ELA. Passou os seus últimos dias rodeado de amigos queridos, da sua esposa dedicada e das suas duas belas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro do seu mundo. Sentiremos profundamente a sua falta e seremos sempre recordados com carinho. Eric adorava os seus fãs e está eternamente grato pela efusão de amor e apoio que recebeu", lê-se no comunicado citado pela CNN.

Em 2025, o ator revelou que tinha sido diagnosticado com ELA e "tornou-se num defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para os outros que enfrentam a mesma luta".

Famoso pelo seu papel como Mark Sloan - "McSteamy" - em Anatomia de Grey, que começou a interpretar em 2006, Dane teve uma carreira robusta na televisão e no cinema que começou no início da década de 1990, onde se incluem filmes como “X-Men: The Last Stand”, “Marley & Me” e “Burlesque”.

