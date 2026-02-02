Um dos rostos dos protestos no Irão acaba de ser libertado depois de ter estado na linha da morte

Há 33 min

Erfan Soltani foi um dos rostos que levou Donald Trump a emitir uma séria ameaça ao regime iraniano

Um homem iraniano detido no âmbito dos protestos antigovernamentais e alegadamente condenado à morte foi libertado sob fiança, segundo um grupo de defesa dos direitos humanos e os meios de comunicação social estatais iranianos.

Erfan Soltani, de 26 anos, foi detido no mês passado, numa altura em que as manifestações agitavam o país, dando origem a uma violenta repressão por parte das autoridades. Foi detido a 10 de janeiro na sua casa em Fardis, uma cidade situada a cerca de 40 quilómetros a oeste de Teerão, e acusado de “reunião e conluio contra a segurança interna do país”, bem como de “atividades de propaganda” contra o regime, segundo a emissora estatal IRIB.

Após a sua detenção, o Departamento de Estado dos EUA e um familiar de Soltani afirmaram que as autoridades iranianas planeavam executar Soltani, mas o poder judicial iraniano rejeitou essas informações como “notícias fabricadas”, segundo a IRIB.

Mais tarde, a família de Soltani disse que a sua execução foi adiada e o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ter recebido garantias “de boa-fé” de que não havia planos para execuções no Irão, num momento em que se temia pelo destino de Soltani. Trump advertiu o Irão contra a execução de manifestantes, afirmando que os EUA iriam “tomar medidas fortes”.

No sábado, Soltani foi libertado sob fiança, de acordo com a Hengaw, uma organização de direitos humanos sediada na Noruega. A agência noticiosa estatal iraniana Press TV também confirmou a libertação de Soltani numa mensagem publicada no Telegram.

O destino precário de Soltani tornou-se um dos casos de maior visibilidade internacional durante os enormes protestos antigovernamentais que convulsionaram o Irão no mês passado. As forças de segurança iranianas responderam com uma repressão brutal e um longo encerramento da Internet em todo o país.

Em 19 de janeiro, a CNN noticiou que Soltani estava bem de saúde e que tinha podido reunir-se com a sua família, de acordo com a Hengaw e um dos seus familiares.

Um familiar de Soltani, identificado como Somayeh, disse que Soltani é um “jovem incrivelmente gentil e caloroso” que “sempre lutou pela liberdade do Irão” numa entrevista à CNN no mês passado.

Mais de 6.400 manifestantes foram mortos e mais de mil foram detidos desde o início dos protestos no mês passado, de acordo com relatórios recentes da Agência de Notícias dos Ativistas dos Direitos Humanos (HRANA), sediada nos EUA, que acrescentou que estão a ser analisadas mais 11.280 mortes. A CNN não pode verificar de forma independente os números da HRANA.

Apesar do encerramento da Internet, continuaram a surgir pormenores sobre a repressão brutal, com testemunhas, ativistas dos direitos humanos e profissionais de saúde a afirmarem à CNN que as forças de segurança desencadearam uma violência generalizada contra os manifestantes.

O líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei, reconheceu que milhares de iranianos foram mortos durante mais de duas semanas de distúrbios - mas atribuiu algumas das mortes a Trump, que, segundo o governante, “encorajou abertamente” os manifestantes ao prometer-lhes “apoio militar” dos EUA.

Durante os protestos, Trump encorajou os iranianos a manterem as manifestações e a “tomarem conta” das instituições do país, assegurando-lhes que “a ajuda está a caminho”. No entanto, não houve qualquer ação militar durante os protestos ou a subsequente repressão.

Em vez disso, Trump está agora a ponderar um grande ataque ao Irão, depois de as negociações sobre a limitação do programa nuclear do país e a produção de mísseis balísticos não terem progredido, disseram à CNN pessoas familiarizadas com o assunto. Os EUA também aumentaram a sua presença militar na região.

Numa mensagem publicada na Truth Social na quarta-feira da semana passada, Trump exigiu que o Irão se sentasse à mesa para negociar “um acordo justo e equitativo - SEM ARMAS NUCLEARES”, avisando que o próximo ataque dos EUA ao país “será muito pior” do que o que levou a cabo no verão passado contra três instalações nucleares iranianas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, disse à CNN no domingo que está “confiante de que podemos chegar a um acordo” com os EUA sobre o programa de armamento de Teerão. No entanto, o líder supremo do Irão assumiu um tom desafiador, avisando que um ataque dos EUA seria alvo de uma forte retaliação.

“Os americanos devem saber que, se iniciarem uma guerra, desta vez será uma guerra regional”, disse Khamenei a uma multidão na mesquita Imam Khomeini, em Teerão, no domingo.

O Irão tem uma das taxas de execução mais elevadas do mundo e já condenou à morte vários manifestantes após períodos de grandes manifestações e agitação.