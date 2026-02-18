Reaberta estrada para Ereira em Montemor-o-Velho após vários dias isolada

Agência Lusa , PF
Há 34 min
Imagem aérea da aldeia de Ereira (EPA)

A localidade esteve isolada por via terrestre devido às cheias no vale do Mondego, sendo a alternativa o transporte por barco

A circulação na Estrada Municipal 601 (EM601) que dá acesso a Ereira, localidade do concelho de Montemor-o-Velho que esteve isolada vários dias devido às cheias, foi restabelecida, adiantou esta quarta-feira à noite a autarquia.

"Foi reaberta à circulação a Estrada Municipal 601, no troço entre a Ponte de Verride e a Ereira. Esta reabertura permite restabelecer a ligação por via terrestre à localidade, após vários dias de condicionamento", pode ler-se na nota na rede social Facebook da autarquia de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra.

A Câmara de Montemor-o-Velho recomendou, ainda assim, uma "condução prudente", realçando que podem "existir zonas com sujidade ou piso irregular".

"Consulte sempre o mapa atualizado das vias condicionadas antes de se deslocar: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit...", indicou ainda na mesma nota.

A localidade de Ereira esteve isolada por via terrestre vários dias devido às cheias no vale do Mondego, sendo a alternativa o transporte por barco.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.

Temas: Ereira Montemor-o-Velho Mondego

Meteorologia

Reaberta estrada para Ereira em Montemor-o-Velho após vários dias isolada

Há 34 min

MAU TEMPO AO MINUTO | Governo quer relatório urgente sobre as cheias no Mondego

Hoje às 17:23
02:08

Mau tempo: vai haver balanços semanais sobre a reconstrução do Centro de Portugal

Hoje às 15:38
02:36

Em Ereira, depois da água baixar, é altura de calcular estragos

Hoje às 12:17
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

Ontem às 12:49

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

Hoje às 13:22

Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Corpos já foram retirados da viatura

Hoje às 09:25

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

Hoje às 15:06

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

16 fev, 18:34

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Hoje às 07:00

Jovem roubou num hotel em Portugal computador e iPad da NATO para tentar vendê-los na embaixada da Rússia em Lisboa

Hoje às 16:03

Governo quer reduzir o prazo para os professores sem habilitação pedagógica obterem a profissionalização

Ontem às 21:31

Carro em que seguiam Venâncio e Fátima foi filmado a 1,5 km do local onde foi encontrado

Hoje às 10:04

A China está a construir submarinos a uma velocidade nunca vista - porque isso é um problema para os EUA

Ontem às 10:07

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

16 fev, 21:17