É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

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British Council prevê que "mais de 100 mil pessoas sejam beneficiadas”, no primeiro ano, pelo regresso do país ao histórico programa

O Reino Unido assinou esta quarta-feira com a União Europeia um acordo para regressar oficialmente ao programa Erasmus+ a partir de 2027 e reforçar a cooperação com instituições portuguesas.

O anúncio foi feito num comunicado pelo British Council, a organização internacional do Reino Unido para a cultura e a educação, nomeada para assumir o papel de agência nacional britânica do programa Erasmus+ e que vai trabalhar “em estreita articulação com o Governo britânico, a Comissão Europeia e parceiros internacionais, para que todos possam beneficiar ao máximo das oportunidades que agora se reabrem na Europa”.

“A adesão do Reino Unido ao programa foi juridicamente formalizada (…) ao abrigo do Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido, o que assinala o início de uma nova fase na cooperação europeia em educação e mobilidade académica, com impacto direto para estudantes, instituições e investigadores portugueses”, indicou o British Council no comunicado.

Segundo a instituição, “no primeiro ano, prevê-se que mais de 100 mil pessoas sejam beneficiadas” pelo regresso do país ao histórico programa.

“Como Agência Nacional do Erasmus+, o British Council irá trabalhar em estreita colaboração com os parceiros institucionais portugueses para maximizar o impacto do programa”, afirmou o diretor do British Council em Portugal, Richard Fleming.

“Portugal é um parceiro estratégico e histórico do Reino Unido na área da educação, e o Erasmus+ abre uma janela de oportunidade única para reforçar esta relação - através da mobilidade de estudantes e docentes, de projetos conjuntos de investigação e de parcerias institucionais de longo prazo”, sublinhou Fleming.

A organização internacional do Reino Unido para a cultura e a educação recordou que já desempenhou o papel de parceiro central da Agência Nacional do Erasmus+ no Reino Unido entre 2014 e 2020, período durante o qual o programa contribuiu significativamente para as atividades de relações culturais do país, “financiando 8.091 projetos, envolvendo 583.757 participantes do Reino Unido e atribuindo cerca de 1,1 mil milhões de euros a organizações britânicas”.

O regresso do Reino Unido ao programa ocorreu “na sequência do acordo político entre o Reino Unido e a União Europeia, a 17 de dezembro de 2025, reabrindo um dos principais instrumentos de mobilidade académica e cooperação educativa na Europa”.

O Erasmus+ é considerado um dos programas mais emblemáticos da UE, abrangendo não apenas o ensino superior, mas também educação escolar, formação profissional, educação informal e desporto e “tem, ao longo dos anos, desempenhado um papel central na construção de uma geração mais qualificada, móvel e globalmente conectada”, referiu o comunicado do British Council.

E Portugal “tem registado uma participação consistente e crescente no programa Erasmus+, destacando-se como um país envolvido na mobilidade europeia”, acrescentou.

“De acordo com os dados mais recentes, cerca de 50 mil participantes vieram para Portugal entre 2018 e 2024 ao abrigo deste programa”, e o país participou em “milhares de projetos de cooperação europeia em áreas como ensino superior, formação profissional e juventude, consolidando-se como um destino atrativo para estudantes internacionais”, vincou a instituição cultural.

O documento indicou ainda que “as organizações e instituições britânicas interessadas podem registar-se para receber atualizações sobre as oportunidades do Erasmus+ em www.britishcouncil.org/erasmusplus, antes do início da vigência do acordo, a 1 de janeiro de 2027”.