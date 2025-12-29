Ataque armado em zona turística no Equador faz seis mortos

Agência Lusa , MP
29 dez 2025, 08:47
Polícia do Equador nas ruas durante estado de emergência (Dolores Ochoa/AP)

Suspeitos permanecem em fuga mas uma das motos alegadamente utilizadas pelos autores do ataque foi encontrada

Seis pessoas, incluindo uma menina de dois anos, foram mortas no domingo num ataque armado no município costeiro de Puerto López, na província de Manabí, oeste do Equador.

O chefe da polícia de Manabí, coronel Wladimir Acurio, disse que homens armados com espingardas numa carrinha preta e em duas motos chegaram a uma zona do passeio de Puerto López e "abriram fogo contra as pessoas que compravam e vendiam marisco".

Além dos seis mortos, outras três pessoas ficaram feridas no ataque.

Acurio indicou que, após as operações iniciais, foi possível encontrar uma das motos alegadamente utilizadas pelos autores do ataque e que equipas especializadas estavam a realizar várias rusgas para capturar aqueles que "tentavam gerar medo e instabilidade" em Puerto López e Manabí.

Segundo relatos dos meios de comunicação locais, pelo menos outras três pessoas terão sido assassinadas desde sábado no mesmo concelho, um destino popular para a observação de baleias.

O ministro do Interior, John Reimberg, afirmou horas depois que a polícia foi "mobilizada em todo o município para identificar e capturar os responsáveis pelos acontecimentos ocorridos esta manhã".

"Não haverá impunidade. Os culpados serão encontrados, onde quer que estejam escondidos", escreveu Reimberg, nas redes sociais.

O Estado "agirá com toda a sua força" e não descansará enquanto os culpados não forem levados "para onde merecem estar: na prisão", acrescentou o ministro, que se deslocou a Puerto López.

Manabí é uma das cinco províncias sob estado de emergência decretado em novembro pelo Presidente equatoriano, Daniel Noboa, devido aos elevados índices de violência criminal.

Além disso, o Equador vive sob um "conflito armado interno" desde 2024, declarado por Noboa para intensificar a luta contra os grupos de crime organizado, que o Governo responsabiliza pela escalada sem precedentes da violência nos últimos anos no país andino, que em 2025 registou, em média, um homicídio por hora.

Temas: Equador Mortos Ataque

Mundo

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14

Mulher morta durante operação de agentes de imigração em Minneapolis, EUA

Ontem às 21:50
03:18

"O direito internacional é direcionado por quem tem a força e faz-se através de uma submissão voluntária" de "quem não tem poder"

Ontem às 21:03
Mais Mundo

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41