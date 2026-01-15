Preço médio de venda da gasolina e gasóleo cai no 4.º trimestre de 2025

Há 1h e 17min

Contas da Epcol

O preço médio de venda ao público (PMVP) da gasolina caiu 0,5% e o do gasóleo recuou 1,0% no quarto trimestre de 2025 face ao período homólogo, divulgou a Epcol.

“Em relação aos trimestres anterior e homólogo, no quarto trimestre de 2025 o PMVP da gasolina 95 foi respetivamente, inferior em 0,1 c/l [cêntimos por litro] (-0,1%) e em 0,8 c/l (-0,5%), o do gasóleo rodoviário inferior em 0,3 c/l (-0,2%) e em 1,6 c/l (-1,0%), e o do GPL Auto superior em 0,4 c/l (0,5%) e inferior em 7,7 c/l (-8,5%)”, refere a EPCOL – Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes num relatório hoje divulgado.

Segundo a antiga Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), no caso da gasolina 95, no quarto trimestre face ao anterior, a descida da cotação em 2,1 c/l e do sobrecusto da incorporação de biocombustíveis em 0,4 c/l foi absorvida pela subida dos custos de Armazenagem, Distribuição e Comercialização (ADC) em 1,7 c/l.

Já o ISP subiu 0,6 c/l e o IVA desceu 0,02 c/l, como consequência da diminuição do PMVP.

No gasóleo rodoviário, a descida do PMVP em 0,3 c/l foi devida à descida da cotação em 0,9 c/l e dos custos de ADC em 0,3 c/l, enquanto o sobrecusto da incorporação de biocombustíveis manteve-se praticamente na mesma (aumentou 0,02 c/l).

O ISP do gasóleo subiu 0,9 c/l e o IVA desceu 0,1 c/l, como consequência da diminuição do PMVP.

No caso do autogás, o aumento em cadeia do PMVP em 0,4 c/l deveu-se à subida das cotações em 1,2 c/l e do sobrecusto da incorporação de biocombustíveis em 0,2 c/l, que absorveram a descida dos custos de ADC em 1,0 c/l. O ISP manteve-se e o IVA subiu 0,1 c/l, devido à subida do PMVP.

De acordo com a Epcol, o litro de gasolina 95 foi vendido no último trimestre do ano passado ao preço médio de 1,695 euros, o litro de gasóleo rodoviário a 1,568 euros e o litro de autogás a 0,826 euros, contra, respetivamente, 1,696 euros, 1,571 euros e 0,822 euros, respetivamente, no terceiro trimestre e 1,703 euros, 1,584 euros e 0,903 euros no trimestre homólogo.

No último trimestre de 2025, a carga fiscal representou 56,5% do PMVP da gasolina 95, 51,4% do preço do gasóleo rodoviário e 39,0% no caso do autogás.

Quando comparado com Espanha, o preço médio antes de impostos (PMAI) nos três meses em análise foi inferior em 0,6 c/l no caso da gasolina 95, em 3,2 c/l no caso do gasóleo e em 23,7 c/l no GPL Auto. Contudo, o PMVP em Portugal foi superior em 22,3 c/l e 14,9 c/l na gasolina e no gasóleo, respetivamente, e inferior em 11,2 c/l no autogás.

Já face à média da zona euro, o PMAI nacional foi superior na gasolina (+4,2 c/l), no gasóleo rodoviário (+0,5 c/l) e no GPL Auto (+4,2 c/l), enquanto o PMVP foi superior na gasolina (+2,4 c/l) e no autogás (+9,2 c/l) e inferior no gasóleo (-0,9 c/l).

A Epcol ressalva que, "tal como refere a Comissão Europeia, deve existir alguma reserva nesta comparação, uma vez que o reporte dos preços não é uniforme e o nível de incorporação de biocombustíveis, tal como o seu tratamento fiscal, também não é igual em todos os países".