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Cristiana do Nascimento
Psicóloga e membro da Direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses

O Psicólogo Responde: Como identificar sinais de negligência ou autonegligência em pessoas mais velhas?

Há 1h e 38min
Psicólogo
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Envelhecer é um processo natural da vida. Contudo, à medida que os anos passam, surgem novas necessidades físicas, emocionais e sociais que exigem atenção e cuidado. Para muitas pessoas, a velhice pode ser uma fase de realização, sabedoria e crescimento pessoal. Para outras, porém, pode transformar-se num período marcado pela solidão, pela vulnerabilidade e pela perda gradual de autonomia. Neste contexto, a negligência e a autonegligência são situações que podem afetar profundamente a saúde, a segurança e a qualidade de vida dos adultos mais velhos. Embora sejam fenómenos diferentes, ambos podem passar despercebidos durante muito tempo, sobretudo quando os sinais surgem de forma gradual.

A negligência ocorre quando a pessoa não recebe os cuidados necessários por parte de familiares, cuidadores ou outras pessoas responsáveis pelo seu bem-estar. Já a autonegligência acontece quando a própria pessoa deixa de cuidar adequadamente da sua saúde, higiene, alimentação ou condições de vida.

Entre os sinais mais comuns encontram-se a falta de higiene, a perda de peso inexplicada, o incumprimento da medicação, o isolamento social, a deterioração das condições habitacionais ou a ausência de acompanhamento médico. No caso da autonegligência, estes comportamentos podem estar relacionados com problemas de saúde, dificuldades cognitivas, sentimentos de solidão, tristeza ou perda de motivação.

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Porém, antes de assumir que existe negligência ou autonegligência, é necessário procurar compreender a realidade da pessoa, as suas limitações, os recursos disponíveis e o contexto em que vive.

Como ajudar um adulto mais velho em situação de negligência ou autonegligência?

Comece por observar e escutar

Mudanças significativas nos hábitos, no comportamento ou na aparência merecem atenção. Mais do que apontar problemas, procure conversar de forma tranquila e respeitosa. Perguntas simples, como "Como se tem sentido?" ou "Há alguma coisa em que precise de ajuda?", podem abrir espaço para que a pessoa partilhe dificuldades que tem vindo a esconder.

Evite críticas e julgamentos

Comentários como "não está a cuidar de si" ou "devia fazer mais esforço" tendem a gerar resistência. Não raras vezes, as pessoas sentem vergonha das suas dificuldades ou receiam perder a sua independência. Demonstrar compreensão é geralmente mais eficaz do que confrontar.

Procure compreender as causas

A falta de cuidados nem sempre resulta de desinteresse. Pode estar relacionada com limitações físicas, problemas de memória, tristeza, luto, dificuldades financeiras ou falta de apoio social. Identificar a origem do problema é fundamental para encontrar soluções adequadas.

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Incentive a manutenção das relações sociais

O isolamento aumenta a vulnerabilidade e dificulta a deteção precoce de problemas. Promover contactos regulares com familiares, amigos, vizinhos ou grupos comunitários pode fazer uma diferença significativa no bem-estar do adulto mais velho.

Ofereça ajuda prática

Pequenos gestos podem ter um grande impacto, nomeadamente, acompanhar a consultas médicas; ajudar na gestão da medicação; apoiar nas compras ou preparação de refeições; facilitar o acesso a serviços de apoio domiciliário e colaborar na organização e segurança da habitação.

Respeite a autonomia

Ajudar não significa decidir pela pessoa. Sempre que possível, é importante envolvê-la nas decisões e respeitar as suas preferências. O objetivo deve ser apoiar e capacitar, e não substituir completamente a sua capacidade de escolha.

Procure apoio profissional quando necessário

Se existirem sinais de risco para a saúde ou segurança, pode ser importante recorrer a profissionais de saúde, serviços sociais ou entidades de apoio à comunidade. Uma avaliação especializada permite compreender melhor a situação e identificar os recursos mais adequados.

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Esteja atento a situações de maior gravidade

A intervenção urgente pode ser necessária quando existem sinais de desnutrição ou desidratação; falta de acesso a medicação essencial; quedas frequentes sem acompanhamento; condições habitacionais perigosas; confusão acentuada ou incapacidade de tomar decisões seguras e/ou suspeita de maus-tratos ou abandono.

 

A negligência e a autonegligência não são apenas questões individuais ou familiares. São desafios que exigem atenção da comunidade, dos profissionais e da sociedade em geral. Muitas vezes, ao longo do processo de envelhecimento, não é somente necessária ajuda prática, mas sobretudo alguém que veja, escute e reconheça as diferentes necessidades.

Promover um envelhecimento digno passa por criar redes de apoio, fortalecer os laços sociais e garantir que nenhuma pessoa enfrenta as dificuldades da idade avançada sozinha. O cuidado começa, muitas vezes, com um simples gesto de atenção.

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Temas: Envelhecimento Negligência Dignidade
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Saúde Mental

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