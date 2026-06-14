O Psicólogo Responde: Como identificar sinais de negligência ou autonegligência em pessoas mais velhas?

Há 1h e 38min

Envelhecer é um processo natural da vida. Contudo, à medida que os anos passam, surgem novas necessidades físicas, emocionais e sociais que exigem atenção e cuidado. Para muitas pessoas, a velhice pode ser uma fase de realização, sabedoria e crescimento pessoal. Para outras, porém, pode transformar-se num período marcado pela solidão, pela vulnerabilidade e pela perda gradual de autonomia. Neste contexto, a negligência e a autonegligência são situações que podem afetar profundamente a saúde, a segurança e a qualidade de vida dos adultos mais velhos. Embora sejam fenómenos diferentes, ambos podem passar despercebidos durante muito tempo, sobretudo quando os sinais surgem de forma gradual.

A negligência ocorre quando a pessoa não recebe os cuidados necessários por parte de familiares, cuidadores ou outras pessoas responsáveis pelo seu bem-estar. Já a autonegligência acontece quando a própria pessoa deixa de cuidar adequadamente da sua saúde, higiene, alimentação ou condições de vida.

Entre os sinais mais comuns encontram-se a falta de higiene, a perda de peso inexplicada, o incumprimento da medicação, o isolamento social, a deterioração das condições habitacionais ou a ausência de acompanhamento médico. No caso da autonegligência, estes comportamentos podem estar relacionados com problemas de saúde, dificuldades cognitivas, sentimentos de solidão, tristeza ou perda de motivação.

Porém, antes de assumir que existe negligência ou autonegligência, é necessário procurar compreender a realidade da pessoa, as suas limitações, os recursos disponíveis e o contexto em que vive.

Como ajudar um adulto mais velho em situação de negligência ou autonegligência?

Comece por observar e escutar

Mudanças significativas nos hábitos, no comportamento ou na aparência merecem atenção. Mais do que apontar problemas, procure conversar de forma tranquila e respeitosa. Perguntas simples, como "Como se tem sentido?" ou "Há alguma coisa em que precise de ajuda?", podem abrir espaço para que a pessoa partilhe dificuldades que tem vindo a esconder.

Evite críticas e julgamentos

Comentários como "não está a cuidar de si" ou "devia fazer mais esforço" tendem a gerar resistência. Não raras vezes, as pessoas sentem vergonha das suas dificuldades ou receiam perder a sua independência. Demonstrar compreensão é geralmente mais eficaz do que confrontar.

Procure compreender as causas

A falta de cuidados nem sempre resulta de desinteresse. Pode estar relacionada com limitações físicas, problemas de memória, tristeza, luto, dificuldades financeiras ou falta de apoio social. Identificar a origem do problema é fundamental para encontrar soluções adequadas.

Incentive a manutenção das relações sociais

O isolamento aumenta a vulnerabilidade e dificulta a deteção precoce de problemas. Promover contactos regulares com familiares, amigos, vizinhos ou grupos comunitários pode fazer uma diferença significativa no bem-estar do adulto mais velho.

Ofereça ajuda prática

Pequenos gestos podem ter um grande impacto, nomeadamente, acompanhar a consultas médicas; ajudar na gestão da medicação; apoiar nas compras ou preparação de refeições; facilitar o acesso a serviços de apoio domiciliário e colaborar na organização e segurança da habitação.

Respeite a autonomia

Ajudar não significa decidir pela pessoa. Sempre que possível, é importante envolvê-la nas decisões e respeitar as suas preferências. O objetivo deve ser apoiar e capacitar, e não substituir completamente a sua capacidade de escolha.

Procure apoio profissional quando necessário

Se existirem sinais de risco para a saúde ou segurança, pode ser importante recorrer a profissionais de saúde, serviços sociais ou entidades de apoio à comunidade. Uma avaliação especializada permite compreender melhor a situação e identificar os recursos mais adequados.

Esteja atento a situações de maior gravidade

A intervenção urgente pode ser necessária quando existem sinais de desnutrição ou desidratação; falta de acesso a medicação essencial; quedas frequentes sem acompanhamento; condições habitacionais perigosas; confusão acentuada ou incapacidade de tomar decisões seguras e/ou suspeita de maus-tratos ou abandono.

A negligência e a autonegligência não são apenas questões individuais ou familiares. São desafios que exigem atenção da comunidade, dos profissionais e da sociedade em geral. Muitas vezes, ao longo do processo de envelhecimento, não é somente necessária ajuda prática, mas sobretudo alguém que veja, escute e reconheça as diferentes necessidades.

Promover um envelhecimento digno passa por criar redes de apoio, fortalecer os laços sociais e garantir que nenhuma pessoa enfrenta as dificuldades da idade avançada sozinha. O cuidado começa, muitas vezes, com um simples gesto de atenção.