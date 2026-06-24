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Comissão recomenda fusão entre reguladores nas áreas financeira e digital

Agência Lusa , MCC
Há 32 min
Aperto de mão (Armin Durgut/AP)
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Recomendação de integração é feita para a área digital, entre a Anacom e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social

A fusão de Entidades Reguladoras (ER) na área financeira e no digital para reforçar a independência e capacidade de atuação é uma das sugestões do relatório da Comissão para o Reforço da Independência das Entidades Reguladoras divulgado esta quarta-feira.

Nas recomendações do relatório, a Comissão propõe "ponderar a integração da regulação e supervisão no setor financeiro" entre o Banco de Portugal, a CMVM e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), "para maior eficácia da sua atuação".

Idêntica recomendação de integração é feita para a área digital, entre a Anacom e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

À exceção da Autoridade da Concorrência, que abrange todos os setores, o documento da Comissão, presidida por Jorge Vasconcelos, questiona a capacidade das ER setoriais "para atuarem face a fenómenos que atravessam vários setores" económicos.

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Temas: Entidades Reguladoras Comissão para o Reforço da Independência das Entidades Reguladoras Setor financeiro Banco de Portugal Anacom
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