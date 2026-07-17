Resultados dos exames nacionais do 9.º ano não serão afixados esta sexta-feira

Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação justifica-se com o atraso no processo de classificação
Os resultados das provas do 9.º ano não serão afixados esta sexta-feira, segundo informou às escolas o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), apontando o atraso no processo de classificação.
“Tendo em consideração o atraso verificado no processo de classificação, vem o EduQA, através do Júri Nacional de Exames, informar que a afixação de pautas das provas finais de 9.º ano não ocorrerá hoje”, lê-se numa comunicação enviada às escolas, a que a Lusa teve acesso.