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Resultados dos exames nacionais do 9.º ano não serão afixados esta sexta-feira

Agência Lusa , NM
Há 1h e 3min
Estudantes a fazerem exames
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Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação justifica-se com o atraso no processo de classificação

Os resultados das provas do 9.º ano não serão afixados esta sexta-feira, segundo informou às escolas o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), apontando o atraso no processo de classificação.

“Tendo em consideração o atraso verificado no processo de classificação, vem o EduQA, através do Júri Nacional de Exames, informar que a afixação de pautas das provas finais de 9.º ano não ocorrerá hoje”, lê-se numa comunicação enviada às escolas, a que a Lusa teve acesso.

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Temas: Ensino Educação Exames Nacionais

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