Professores fazem denúncia à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre tratamento de dados pessoais

Agência Lusa , NM
Há 1h e 21min
Estudantes a fazerem exames
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Movimento cívico MetaProf diz que novo modelo de classificação digital levanta dúvidas quanto às garantias de proteção dos dados pessoais de alunos e professores classificadores e exige "intervenção urgente"

Um movimento de professores apresentou uma denúncia à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) pedindo a abertura de um inquérito ao processo de classificação digital dos exames nacionais e provas finais por acreditar que existem irregularidades.

Na queixa, a que a Lusa teve acesso, o movimento cívico MetaProf sustentou que o novo modelo de classificação digital levanta dúvidas quanto às garantias de proteção dos dados pessoais de alunos e professores classificadores, defendendo por isso uma "intervenção urgente" da CNPD.

A MetaProf pede à CNPD que abra um inquérito ao tratamento de dados pessoais no âmbito da digitalização, distribuição e classificação eletrónica dos exames nacionais e provas finais do 9.º ano, alegando existirem "irregularidades, indícios e omissões" que podem configurar violações do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

Após analisarem documentos e com base em relatos de professores classificadores, o movimento identificou oito grupos de irregularidades.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um deles diz respeito à empresa externa contratada para tratar da plataforma de distribuição e classificação de exames e que a queixa entende ter sido uma "subcontratação crítica sem garantias de segurança demonstradas".

A denúncia sublinha que a empresa responsável desde 2018 - a Blat - Creative Powerhouse - tinha em 2024 apenas 14 funcionários e uma faturação inferior a 580 mil euros, o que "a qualifica como microempresa por dimensão".

Os professores recordam dois episódios: Uma notícia que revelava que, em tempos, a empresa teria sido alvo de um alegado ciberataque e o facto de, já no início deste mês, a plataforma ter estado suspensa por recomendação da Deloitte e após detetarem "uma fragilidade de segurança cuja natureza não foi esclarecida publicamente".

O movimento conclui assim que se levanta "uma questão objetiva de proporcionalidade entre a dimensão e a maturidade de segurança do subcontratante e a criticidade da função que lhe foi confiada".

A denúncia acrescenta ainda não ser do conhecimento público que tenham sido exigidas à Blat certificações de segurança da informação, auditorias independentes ou cláusulas contratuais de resposta a incidentes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O movimento considerou por isso que a CNPD deve verificar se os contratos com os subcontratantes cumprem as exigências do RGPD e garantem a segurança adequada.

A denúncia esta sexta-feira apresentada aponta também alegadas falhas de integridade e autorização na Plataforma de Classificação e Supervisão (PCS), da responsabilidade do EduQa, lembrando que os próprios serviços reconheceram haver problemas com a contagem de respostas atribuídas aos classificadores e citando relatos de provas que desapareceram e voltaram a surgir classificadas por outros professores.

Os outros problemas passam pela ausência de qualquer referência ao RGPD nas normas que regulam a confidencialidade e operacionalização dos exames, que não mencionam o regulamento, a CNPD nem a expressão "dados pessoais", lê-se na queixa.

O MetaProf pede ainda à autoridade que apure se ocorreu exposição de dados relativos às Medidas de Suporte à Aprendizagem, esclareça qual o modelo de controlo de acessos implementado nas plataformas, identifique formalmente o responsável pelo tratamento dos dados e o encarregado de proteção de dados e determine os prazos de conservação e eliminação da informação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Este foi o primeiro ano em que a maioria dos exames nacionais, cerca de 300 mil, passou a ser corrigida em formato digital. Embora as provas continuem a ser realizadas em papel, são digitalizadas e distribuídas aos professores através da PCS e de uma segunda plataforma gerida por um fornecedor externo.

O documento questiona ainda a ausência de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, dúvidas sobre os mecanismos de autenticação utilizados pelos classificadores e a eventual exposição de informação constante das Fichas A e das Medidas de Suporte à Aprendizagem, que podem conter dados pessoais de categoria especial.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ensino Educação Professores Docentes

Relacionados

Nuno Melo diz ter “muito orgulho” no ministro da Educação e destaca resultados na Administração Interna

Exames nacionais. Fernando Alexandre deu estas 10 explicações sobre o que correu mal (e sobre o que esperar a partir de agora)

"Verificação urgente": há "relatos" de um novo problema com o exame de Geografia

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Prazo para inscrição na segunda fase do exame de Geografia alargado após erro na avaliação
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Professores fazem denúncia à Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre tratamento de dados pessoais

Há 1h e 21min

FNE diz que ministro da Educação não é o único responsável: "É preciso perceber em concreto o envolvimento de cada um dos atores"

Há 1h e 31min

Técnico já tem "plano B" para acolher caloiros mais tarde caso calendário mude

Hoje às 13:15

Textos "densos" e conteúdos que ultrapassam as aprendizagens essenciais dos alunos. Biólogos e geólogos apontam falhas na classificação do exame

Hoje às 11:41
Mais Educação

Mais Lidas

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

Ontem às 21:28

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Ontem às 12:06

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Ontem às 14:48

Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada

Ontem às 19:39

Há uma nova solução a ajudar Espanha contra os incêndios. São burros

Ontem às 16:57

Criança de 18 meses morre esquecida em viatura de colégio em Almada

Ontem às 17:43

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Hoje às 07:00

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Ontem às 09:00

França e Espanha tentam sobreviver a um fenómeno que está a atingir o Mediterrâneo e que ainda não chegou a Portugal

Hoje às 00:01

Combustíveis voltam a subir na próxima semana. Gasóleo dispara uma vez mais

Hoje às 09:12

Novas regras do Registo Nacional de Utentes estão a retirar comparticipação de medicamentos a muitos pacientes

Ontem às 12:20

"Kaká" era "extremamente cuidadosa" para as crianças. Funcionária que se esqueceu de menina de 18 meses no carro arrisca cinco anos de prisão

Há 3h e 29min