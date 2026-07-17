Diretores dizem-se "totalmente desrespeitados" e consideram que acesso desigual a notas é injusto para alunos

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Filinto Lima considera que os diretores foram “totalmente desrespeitados” pelo Júri Nacional de Exames que não lhes deu “qualquer espécie de informação durante o dia”

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) considerou injusto que nem todos os alunos venham a ter esta sexta-feira acesso aos resultados dos exames porque algumas escolas já fecharam.

“Há aqui uma desigualdade em relação à visualização das pautas que não me parece justa”, disse à Lusa Filinto Lima antes das 20:00, meia hora após a hora prevista para os resultados chegarem às escolas.

Filinto Lima disse ainda que os diretores foram “totalmente desrespeitados” pelo Júri Nacional de Exames que não lhes deu “qualquer espécie de informação durante o dia”.

Esta sexta-feira era o dia em que 166 mil alunos do ensino secundário aguardavam para ver os resultados dos exames nacionais, tendo as escolas sido informadas apenas ao final do dia de que as notas chegariam até às 19:30.

O responsável admitiu que muitas escolas já fecharam e que as que publicarem os resultados “é por respeito aos alunos, mas há aqui uma desigualdade em relação à visualização das pautas que não me parece justa”.

"Querem que sejam afixadas as notas hoje, mas muitos alunos não vão ter oportunidade de consultar as pautas, inclusivamente os que não terão nota [aparecerá suspenso nos casos em que o processo não esteja completo]. Podendo ver a pauta, alguns vão ver à frente a palavra suspenso", adiantou.

O responsável considerou por isso que o Júri Nacional de Exames terá que dar mais informações nas próximas horas sobre o calendário do acesso ao ensino superior.

De manhã, o ministro da Educação afirmou que todos os exames nacionais do ensino secundário estão classificados e antecipou que, por isso, as pautas seriam afixadas até ao final do dia.

“O Júri Nacional de Exames tem todas as classificações prontas para distribuir às escolas”, disse Fernando Alexandre, acrescentando que não antecipa “razão nenhuma para que hoje não sejam publicadas todas as notas de todos os exames”.

O ministro também afastou a necessidade de alterar o calendário do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior.