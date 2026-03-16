Estudantes do privado pagam para estagiar no SNS

CNN Portugal
Há 1h e 14min
"Há episódios de violência psicológica que os profissionais de saúde encaram como parte do trabalho - isto é algo que tem de ser combatido"

Pagam entre cinco e dez euros por dia

Os estágios clínicos realizados no Serviço Nacional de Saúde (SNS) por estudantes do ensino superior privado estão sujeitos ao pagamento de uma verba entre cinco e dez euros por dia, assegurada pelas instituições de ensino. A notícia é dada esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias.

Segundo a publicação, o setor do ensino universitário privado fala em discriminação face às escolas públicas e admite recorrer ao Tribunal Constitucional.

Há cursos em que os estágios representam cerca de duas mil horas de formação ao longo de toda a licenciatura, com um custo médio de 1,5 euros por hora, o que totaliza três mil euros por aluno. Já as escolas públicas, segundo despachos do Governo de 2004 e de 2017, estão isentas de contrapartidas.

Temas: Ensino superior SNS Medicina

Saúde

Estudantes do privado pagam para estagiar no SNS

Há 1h e 14min

Só há mil doentes a recorrer à canábis medicinal em Portugal

Há 1h e 18min

Primeira urgência regional abre hoje no Hospital de Loures

Há 2h e 18min

A eficácia de um tratamento contra o cancro pode depender da hora do dia em que é administrado

Ontem às 16:00
Mais Saúde

Mais Lidas

Um email, uma falsa acusação, uma mulher que não existe e uma vida destruída: a luta de um realizador português para provar a sua inocência

Ontem às 08:00

Este casal tentou comprar um iate de luxo e acabaram com um barco cheio de mofo. Agora, é a sua casa flutuante

Ontem às 17:00

Duas cidades portuguesas entre as 50 melhores do mundo em 2026, segundo a Time Out

Ontem às 10:44

Portugal continua a receber crude como se não houvesse guerra no Irão. Mas nem por isso escapa ao aumento dos combustíveis

13 mar, 12:45

Juntar mel ao chá quente dá cabo dos efeitos terapêuticos? Engula uma colher de certezas

Ontem às 12:00

A interferência nos sinais GPS está a tornar-se uma arma de guerra cada vez mais comum — e preocupante

14 mar, 17:00

Morreram todos os militares que seguiam a bordo do avião dos EUA que se despenhou no Iraque

13 mar, 14:35

Ryanair fica com avião penhorado depois de recusar pagar 890 euros de indemnização a passageira

13 mar, 12:18

Pentágono destaca unidade de resposta rápida dos Fuzileiros para o Médio Oriente

13 mar, 22:53

Porque é que os houthis, aliados do Irão, não entraram na guerra?

13 mar, 13:07

Três amigos entraram num bar. E assim nasceram três histórias de amor

14 mar, 09:00

Robôs construtores de casas podem ajudar a resolver a crise imobiliária

14 mar, 19:00