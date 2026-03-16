Estudantes do privado pagam para estagiar no SNS

Há 1h e 14min

Pagam entre cinco e dez euros por dia

Os estágios clínicos realizados no Serviço Nacional de Saúde (SNS) por estudantes do ensino superior privado estão sujeitos ao pagamento de uma verba entre cinco e dez euros por dia, assegurada pelas instituições de ensino. A notícia é dada esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias.

Segundo a publicação, o setor do ensino universitário privado fala em discriminação face às escolas públicas e admite recorrer ao Tribunal Constitucional.

Há cursos em que os estágios representam cerca de duas mil horas de formação ao longo de toda a licenciatura, com um custo médio de 1,5 euros por hora, o que totaliza três mil euros por aluno. Já as escolas públicas, segundo despachos do Governo de 2004 e de 2017, estão isentas de contrapartidas.