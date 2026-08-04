Número de candidaturas ao ensino superior ultrapassa 1.ª fase de 2025

Agência Lusa , JS
Há 1h e 48min
Estudantes a fazerem exames
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Mais de 51 mil estudantes candidataram-se ao concurso nacional de acesso ao ensino superior este ano

Mais de 51 mil estudantes candidataram-se, até segunda-feira, ao concurso nacional de acesso ao ensino superior, ultrapassando, a três dias do fim do prazo, o número total de candidatos na 1.ª fase do ano passado.

Segundo os dados disponibilizados no ‘site’ da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), até segunda-feira tinham sido submetidas 51.480 candidaturas, mais 1.885 do que no mesmo período de 2025.

No ano passado, ao 15.º e último dia do concurso, a DGES contabilizava 49.595 candidaturas à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).

O aumento face ao ano passado poderá ainda ser mais expressivo, uma vez que, este ano, os alunos têm 18 dias para apresentar a candidatura, mais três do que no último concurso.

No primeiro dia do concurso deste ano, apenas 304 alunos tinham apresentado candidatura, muito abaixo dos 10 mil que o tinham feito no primeiro dia do concurso do ano passado.

A diferença ter-se-á devido às dúvidas que muitos alunos ainda tinham quanto às notas na primeira fase, devido às falhas no processo de classificação deste ano, e aos atrasos na emissão da ficha ENES, necessária no momento da candidatura.

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Pela primeira vez este ano, quase 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.

O ministro da Educação tem reconhecido os problemas, mas garante que nenhum aluno será prejudicado.

A tutela decidiu adiar a divulgação dos resultados da 1.ª fase para 17 de julho, mas as notas só foram afixadas nas escolas à noite e muitos alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados.

Também a 2.ª fase dos exames nacionais começou mais tarde, tendo decorrido entre 21 a 24 de julho.

Apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 06 de agosto, e criou uma época especial de exames, que irá decorrer entre 03 e 08 de setembro, decorrendo a 2.ª fase do concurso entre 24 de agosto e 22 de setembro.

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Temas: Ensino Superior Ensino Secundário Candidaturas universidade Candidaturas Acesso ensino superior
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Educação

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