Prazo para candidaturas ao ensino superior termina esta quinta-feira com número de inscritos já acima de 2025

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 59min
Universidade de Coimbra (Facebook)
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No primeiro dia do concurso deste ano, apenas 304 alunos tinham apresentado candidatura, muito abaixo dos 10 mil que o tinham feito no primeiro dia do concurso do ano passado

O prazo de candidatura ao concurso nacional de acesso ao ensino superior termina esta quinta-feira, havendo já mais inscritos do que em toda a 1.ª fase do ano passado.

Para o próximo ano letivo, as universidades e institutos politécnicos disponibilizaram 56.790 vagas através do regime geral de acesso, mais 834 face ao ano passado.

Na terça-feira, a Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) contabilizava já perto de 55 mil candidatos, ultrapassando o total de 49.595 inscritos na 1.ª fase do concurso do ano passado.

No primeiro dia do concurso deste ano, apenas 304 alunos tinham apresentado candidatura, muito abaixo dos 10 mil que o tinham feito no primeiro dia do concurso do ano passado.

A diferença ter-se-á devido às dúvidas que muitos alunos ainda tinham quanto às notas na primeira fase, devido às falhas no processo de classificação deste ano, e aos atrasos na emissão da ficha ENES, necessária no momento da candidatura.

Pela primeira vez este ano, quase 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.

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Devido aos constrangimentos registados, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação decidiu disponibilizar a todos os alunos a cópia digitalizada dos respetivos exames classificados, que em anos anteriores dependia de um pedido formal à escola.

Depois de consultarem as provas, milhares de alunos pediram a reapreciação da prova, tendo sido formalizados mais de 20 mil pedidos, mais do triplo face ao ano passado.

Os resultados das reapreciações só serão divulgados na sexta-feira, mas os alunos terão posteriormente três dias para submeter a candidatura à 1.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior caso só então reúnam as condições para concorrer, ou alterar a candidatura já submetida.

Apesar das falhas na classificação dos exames nacionais do ensino secundário e dos atrasos na divulgação das notas, que justificaram o adiamento da 2.ª fase e a criação de uma época especial de exames em setembro, a tutela decidiu os calendários da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

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As colocações serão conhecidas no dia 23 de agosto, seguindo-se a 2.ª fase do concurso entre 24 de agosto e 20 de setembro.

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Temas: Ensino superior Candidaturas Exames Nacionais Ensino Secundário Institutos politécnicos
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Educação

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