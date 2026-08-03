Candidaturas ao ensino superior já superam ritmo do ano passado apesar do caos nos exames

Agência Lusa , TFR
Há 29 min
Universidade de Coimbra (Peter Charlesworth/LightRocket via Getty Images)
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No ano passado o concurso durou 15 dias e registou um total de 49.595 candidatos

Quase 48 mil alunos concorreram até domingo à 1.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior público, número que superou, a quatro dias do final do prazo, o número de candidatos no mesmo período do ano passado.

Segundo a página eletrónica da Direção-Geral do Ensino Superior, 47.960 alunos registaram a sua candidatura nos primeiros 14 dias do concurso nacional de acesso deste ano, mais 164 que no mesmo período de 2025.

No ano passado o concurso durou 15 dias e registou um total de 49.595 candidatos, mas este ano o concurso dura 18 dias e o prazo só acaba dia 06, pelo que é expectável que o número ultrapasse o do ano passado.

No primeiro dia do concurso deste ano, apenas 304 alunos tinham apresentado candidatura, muito abaixo dos 10 mil que o tinham feito no primeiro dia do concurso do ano passado.

A diferença ter-se-á devido às dúvidas que muitos alunos ainda tinham quanto às notas na primeira fase, devido às falhas no processo de classificação deste ano.

Pela primeira vez este ano, quase 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.

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O ministro da Educação tem reconhecido os problemas, mas garante que nenhum aluno será prejudicado.

A tutela decidiu adiar a divulgação dos resultados da 1.ª fase para 17 de julho, mas as notas só foram afixadas nas escolas à noite e muitos alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados. Também a 2.ª fase dos exames nacionais começou mais tarde, tendo decorrido entre 21 a 24 de julho.

Apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 06 de agosto, e criou uma época especial de exames, que irá decorrer entre 03 e 08 de setembro, decorrendo a segunda fase do concurso entre 24 de agosto e 22 de setembro.

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Temas: Ensino superior Candidaturas Caos nos exames Exames Nacionais
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