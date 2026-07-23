Candidaturas ao ensino superior na 2.ª fase terminam dois dias antes do previsto

Há 18 min

Inicialmente, foi anunciado que o processo decorreria até ao dia 22 de setembro, mas o Instituto para o Ensino Superior antecipou o fim do período de candidaturas para o dia 20

As candidaturas à 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior vão terminar em 20 setembro, dois dias mais cedo do que o inicialmente anunciado, terminando assim num domingo, segundo um despacho publicado esta quinta-feira.

O Instituto para o Ensino Superior (IES) decidiu antecipar para 20 de setembro o fim do período de candidaturas ao ensino superior da 2.ª fase, segundo o calendário publicado esta quinta-feira em Diário da República, que define que as candidaturas decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro.

Os problemas com o processo de digitalização dos quase 300 mil exames do 11.º e 12.º ano levaram a que muitos alunos não tivessem acesso atempado às suas notas e por isso o ministério anunciou uma época especial de exames.

Esta semana está a decorrer a 2.ª fase dos exames nacionais, mas os alunos poderão realizar as provas na época especial em setembro e escolher para melhor nota para se candidatar ao ensino superior.

Na terça-feira, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) anunciou que as candidaturas à 2.º fase iria decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro, sendo os resultados publicados a 30 de setembro.

Um despacho publicado esta quinta-feira antecipa em dois dias o fim do prazo, que irá acabar em 20 de setembro.

As inscrições para fazer os exames na época especial decorrem entre 27 a 31 de julho e os exames irão realizar-se entre 03 e 08 de setembro.

Segundo o ministério, a 03 de setembro decorrem as provas de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna, Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim.

Dia 04 são as provas de História A, Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim, seguindo-se dia 07 Matemática A, Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia.

No último dia da época especial (08 de setembro) decorrem as provas de Desenho A, Física e Química A, Geografia A e Inglês.

Pela primeira vez este ano, os cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas.

As pautas com os resultados das provas começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas houve alunos sem acesso às suas classificações ou com classificações incorretas devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.

Apesar dos atrasos na divulgação das notas, o Ministério manteve os calendários da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 6 de agosto.