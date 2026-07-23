Candidaturas ao ensino superior na 2.ª fase terminam dois dias antes do previsto

Agência Lusa , JS
Há 18 min
Alunos da Escola Secundária Camões à espera do início dos exames nacionais (Patrícia de Melo Moreira/ Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Inicialmente, foi anunciado que o processo decorreria até ao dia 22 de setembro, mas o Instituto para o Ensino Superior antecipou o fim do período de candidaturas para o dia 20

As candidaturas à 2.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior vão terminar em 20 setembro, dois dias mais cedo do que o inicialmente anunciado, terminando assim num domingo, segundo um despacho publicado esta quinta-feira.

O Instituto para o Ensino Superior (IES) decidiu antecipar para 20 de setembro o fim do período de candidaturas ao ensino superior da 2.ª fase, segundo o calendário publicado esta quinta-feira em Diário da República, que define que as candidaturas decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro.

Os problemas com o processo de digitalização dos quase 300 mil exames do 11.º e 12.º ano levaram a que muitos alunos não tivessem acesso atempado às suas notas e por isso o ministério anunciou uma época especial de exames.

Esta semana está a decorrer a 2.ª fase dos exames nacionais, mas os alunos poderão realizar as provas na época especial em setembro e escolher para melhor nota para se candidatar ao ensino superior.

Na terça-feira, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) anunciou que as candidaturas à 2.º fase iria decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro, sendo os resultados publicados a 30 de setembro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um despacho publicado esta quinta-feira antecipa em dois dias o fim do prazo, que irá acabar em 20 de setembro.

As inscrições para fazer os exames na época especial decorrem entre 27 a 31 de julho e os exames irão realizar-se entre 03 e 08 de setembro.

Segundo o ministério, a 03 de setembro decorrem as provas de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna, Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim.

Dia 04 são as provas de História A, Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim, seguindo-se dia 07 Matemática A, Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia.

No último dia da época especial (08 de setembro) decorrem as provas de Desenho A, Física e Química A, Geografia A e Inglês.

Pela primeira vez este ano, os cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas.

As pautas com os resultados das provas começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas houve alunos sem acesso às suas classificações ou com classificações incorretas devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Apesar dos atrasos na divulgação das notas, o Ministério manteve os calendários da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 6 de agosto.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ensino Superior Candidaturas universidade Candidaturas ensino superior Exames Nacionais Provas nacionais
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Educação

Candidaturas ao ensino superior na 2.ª fase terminam dois dias antes do previsto

Há 18 min

Chumbado.pt: alunos saem à rua com a angústia provocada pelo caos dos exames nacionais

Há 2h e 4min

Exames nacionais: Livre pede acesso a toda a informação escrita sobre projeto-piloto de Filosofia

Hoje às 13:04

Câmara de Lisboa aprova investimento de 44,3 milhões de euros em educação

Ontem às 19:29
Mais Educação

Mais Lidas

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Ontem às 15:45

Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

Ontem às 16:08

Inundações e queda intensa de granizo: tempestade "repentina" deixa rasto de prejuízos na costa italiana

Ontem às 16:06

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Ontem às 13:13

Duas jovens portuguesas de férias em Formentera morrem após a mota em que seguiam colidir com táxi

Ontem às 19:03

Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

Ontem às 18:21

"Grave e reiterada negligência": Ordem dos Médicos investiga queixa contra oncologista após morte em Évora

Ontem às 18:29

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Hoje às 12:06

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Hoje às 09:00

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

21 jul, 22:58

Vendia artigos na feira com logótipos de marcas conceituadas. Foi detido por contrafação

Ontem às 13:58

Luís Represas não se quis "divorciar do passado", mas encontrou "a distância" que lhe permitiu "não perder o norte". Músico deixa 50 anos de canções

Ontem às 11:12