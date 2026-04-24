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Número de inscritos no ensino superior é o mais alto da última década

Agência Lusa , CM
Há 39 min
Universidade de Coimbra (Facebook)

A tendência de aumento de estudantes no ensino superior volta, então, a confirmar-se, apesar da queda no número de colocados no último concurso nacional de acesso

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O número de estudantes no Ensino Superior é o mais alto da última década e, apesar da diminuição de colocados no concurso nacional de acesso, contabilizam-se mais 6.700 inscritos face ao ano anterior.

O balanço resulta do primeiro momento do inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior (RAIDES), com base nos dados reportados pelas instituições à data de 31 de dezembro de 2025.

Segundo o relatório, publicado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), àquela data estavam inscritos 447.680 estudantes, mais 6.705 face ao mesmo período do ano letivo 2024/2025.

É o valor mais alto da última década e, recuando até 2010/2011, o primeiro ano letivo com dados disponíveis na página da DGEEC, são mais 44 mil inscritos do que o total daquele ano, não existindo dados referentes apenas ao primeiro momento, em que os números são, por norma, mais baixos.

A tendência de aumento de estudantes no ensino superior volta, então, a confirmar-se, apesar da queda no número de colocados no último concurso nacional de acesso.

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No final das três fases do concurso, ficaram colocados no Ensino Superior cerca de 45 mil alunos através daquela via acesso, uma diminuição de 10% face ao ano anterior.

Em linha com essa queda, o 1.º ciclo é o único com menos inscritos face ao primeiro momento do RAIDES de 2024/2025, contabilizando-se este ano 270.830 inscritos em licenciaturas, menos 4.445 do que no ano passado.

Por outro lado, é nos mestrados que se regista o maior aumento, de 115.561 para 122.922 inscritos, ou seja, mais 7.361 mestrandos.

Este ano, há mais 2.893 estudantes a frequentar um curso técnico superior profissional e mais 1.121 inscritos em doutoramento.

O ensino superior público concentra 79% dos estudantes, que são, na sua maioria, mulheres (54%).

Por natureza e tipo de instituição, só os institutos politécnicos públicos registaram uma diminuição no número de estudantes, contando com menos 1.315 inscritos face ao ano anterior.  

O primeiro momento do RAIDES 2025 revela também um aumento do número de estudantes em mobilidade internacional, tanto de grau como de crédito.

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Segundo os dados, 57.581 estudantes estrangeiros escolheram instituições portuguesas para realizar o curso, a maioria em mestrados (22.736) e licenciaturas (21.985).

Quanto à mobilidade internacional de crédito, que se refere a períodos temporários de intercâmbio, como o programa Erasmus+, há este ano 14.968 inscritos a esmagadora maioria em licenciaturas (9.980) ou mestrados (4.739).

Nos dois casos, o 2.º ciclo (mestrado) é aquele que regista maior aumento, de 8% na mobilidade de grau e de 35% na mobilidade de crédito.

Temas: Ensino superior Alunos ensino superior Universitários Universidades DGEEC
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