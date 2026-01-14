Renováveis foram 47,5% das fontes de eletricidade na UE e 65,8% em Portugal em 2024

Há 1h e 9min

Energia solar tem a terceira maior contribuição da geração total de eletricidade, atrás da energia eólica e da energia hidráulica.

Quase metade (47,5%) da eletricidade consumida, em 2024, na União Europeia (UE) proveio de fontes renováveis, com Portugal no quarto lugar com 65,8%, de segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, em 2024, as fontes renováveis representaram 47,5% do consumo bruto de eletricidade no bloco, um aumento de 2,1 pontos percentuais (pp) em relação a 2023.

O Eurostat destaca que este valor quase triplicou (30 pp) desde o início da série temporal em 2004, divulgando ainda que a quota situava-se em 15,9% em 2004, aumentou para 28,6% em 2014 e saltou para 47,5% em 2024.

A energia eólica (38,0% do total) e a energia hidráulica (26,4%) representaram quase dois terços da eletricidade total gerada a partir de fontes renováveis.

Seguiu-se a energia solar, com uma contribuição de 23,4%, enquanto os biocombustíveis sólidos e outras fontes renováveis representaram 5,8% e 6,4%, respetivamente.

Entre os Estados-membros, a Áustria apresentou uma quota de 90,1% de consumo de eletricidade a partir de fontes renováveis, principalmente hidroelétrica.

A Suécia (88,1%, principalmente hidroelétrica e eólica), a Dinamarca (79,7%, principalmente eólica) e Portugal (65,8%, principalmente hídrica e eólica) são os outros países com maior quota.

No extremo oposto da tabela – todos com quotas de fontes renováveis menores que 25% - encontram-se Malta (10,7%), República Checa (17,9%), Luxemburgo (20,5%), Hungria e Chipre (24,1% cada) e Eslováquia (24,9%).