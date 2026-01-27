Frio traz novo recorde no consumo diário de energia

Agência Lusa , AM
Há 55 min
Frio em Vila Pouca de Aguiar. (Pedro Sarmento Costa/Lusa)

No acumulado do mês de janeiro, de 1 a 25, o consumo de energia elétrica subiu 8,5% face ao mesmo período homologo do ano anterior

O mês de janeiro tem sido de recordes no consumo diário de energia no sistema elétrico nacional, sendo que o último novo máximo foi atingido no dia 23, de acordo com os dados da REN.

Na sexta-feira passada, dia 23, registou-se um consumo diário de 198,1 GWh (gigawatt-hora), um novo máximo, segundo revelou a REN em comunicado, recordando que "ao longo do mês de janeiro foram-se estabelecendo novos máximos no consumo diário de energia no sistema elétrico nacional, superando o máximo de anos anteriores".

O primeiro recorde registou-se no dia 06 de janeiro, com 186,2 GWh, sendo que o máximo anterior era de janeiro de 2021, depois em 07 e 08 de janeiro (188,1 GWh e 192,4 GWh), mais tarde no dia 20 (com 193,9 GWh), no dia 22 (com 195,5 GWh) e finalmente na passada sexta-feira.

A REN adianta que também a potência máxima solicitada ao sistema elétrico nacional registou novos máximos, no dia 06 e subindo no dia 20 de janeiro às 19:45 para 10254 MW (megawatt).

No acumulado do mês de janeiro, de 1 a 25, o consumo de energia elétrica subiu 8,5% face ao mesmo período homologo do ano anterior.

A semana passada foi marcada pela passagem da depressão Ingrid e Portugal continental começou esta segunda-feira a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima no Minho e Douro Litoral, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Temas: Energia Ren Recorde Frio

País

Explosão em prédio em Coimbra faz cinco feridos, um em estado grave

Há 31 min

Depressão Joseph causa duas derrocadas nos Açores

Há 51 min

Frio traz novo recorde no consumo diário de energia

Há 55 min

Rebocador norueguês vai retirar cargueiro sem leme ao largo da Figueira da Foz

Há 57 min
Mais País

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

Ontem às 15:14

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

Ontem às 19:12

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

Ontem às 15:48

Durou menos de um mês: a nova presidente da Venezuela está "farta" das ordens dos EUA

Ontem às 12:21

Horas depois de superar marca histórica dos 5.000 dólares, ouro bate novo recorde

Ontem às 14:01

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Depois da Ingrid, é a vez de a tempestade Joseph trazer chuva, neve, vento e ondas gigantes a Portugal

Ontem às 08:59

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

25 jan, 16:00

Militar de 23 anos morre em Lamego durante prova noturna do curso de Operações Especiais no rio Balsemão

Há 2h e 2min

"Ninguém se pode sentir seguro" na China, nem os mais próximos de Xi: como a queda de um general está a abalar as elites

Ontem às 12:53

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

25 jan, 08:30
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

25 jan, 15:03