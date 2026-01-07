Nunca se tinha consumido tanta eletricidade. Consumo de energia elétrica bate recorde na terça-feira

O consumo do sistema elétrico nacional bateu recordes esta terça-feira, ultrapassando pela primeira vez os 10 gigawatts (GW), segundo dados da REN, numa altura em que uma grande parte do país estava sob aviso amarelo devido ao frio.

Assim, na terça-feira, pelas 19:45, “registou-se um novo recorde de ponta de consumo do Sistema Elétrico Nacional [SEN], que ultrapassou pela primeira vez os 10 GW (com valor provisório de 10.168 MW)”, disse a REN, numa nota esta quarta-feira divulgada.

Segundo a empresa, o “anterior recorde era 9.883 MW, registado em 12 janeiro de 2021, às 19:30”, sendo que, esta terça-feira, registou-se ainda “um novo recorde de consumo diário de energia elétrica com o valor de 186,2 GWh (o anterior recorde era de 185,1 GWh, em 13 de janeiro de 2021)”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, no domingo, nove distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido ao tempo frio. Entretanto, os avisos já foram retirados.

O consumo de energia elétrica abastecido a partir da rede pública atingiu em 2025 o valor mais elevado de sempre no Sistema Elétrico Nacional, de acordo com dados divulgados pela REN no dia 01 de janeiro.

O consumo foi de 53,1 TWh (Terawatt-hora) no conjunto do ano, o que é 3,2% superior ao registado no ano anterior ou 2,3% ajustado dos efeitos da temperatura e número de dias úteis, de acordo com a REN.

A produção renovável foi de 37 TWh, um novo máximo histórico, tendo correspondido a 68% do consumo, "em linha com os 70% verificados no ano anterior, mesmo considerando as restrições técnicas impostas sobre a produção de eletricidade para salvaguarda da segurança de abastecimento do SEN no período imediatamente após o apagão de 28 de abril", referiu.

