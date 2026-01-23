Depressão Ingrid: cerca de 3.800 casas sem energia elétrica em várias zonas do país

Agência Lusa , PF
Há 1h e 54min
Mau tempo (CARLOS M. ALMEIDA/LUSA)

De acordo com a empresa de distribuição de energia elétrica, durante a madrugada desta sexta-feira foram afetados “cerca de 20 mil clientes”, sobretudo nas regiões Norte e Centro

Cerca de 3.800 clientes da E-Redes estavam às 18:30 desta sexta-feira sem energia elétrica em várias zonas de Portugal continental, sobretudo no distrito de Aveiro, devido ao mau tempo, com a depressão Ingrid, revelou à Lusa fonte da empresa.

Pelas 18:30, o distrito de Aveiro era o mais afetado pelos constrangimentos na rede elétrica, indicou fonte da E-Redes.

De acordo com a empresa de distribuição de energia elétrica, durante a madrugada desta sexta-feira foram afetados “cerca de 20 mil clientes”, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Pelas 12:00 estavam sem energia elétrica cerca de 6.500 clientes, número que diminuiu às 14:00 para cerca de 4.300, subiu às 15:00 para cerca de 5.400 e voltou a descer às 18:30 para cerca de 3.800, segundo dados da E-Redes, que ressalva que a situação é dinâmica face ao impacto das condições meteorológicas adversas.

Para responder aos constrangimentos na rede elétrica, as equipas da E-Redes estão no terreno a acompanhar os trabalhos necessários, junto das entidades de proteção e segurança.

“A rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas que afetaram o continente nas últimas horas nas regiões Norte e Centro, em particular nos distritos de Braga, Leiria e Porto”, indicou pelas 12:00 fonte da empresa.

Perante o agravamento das previsões meteorológicas, a E-Redes ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais, para assegurar a “adequada capacidade de resposta”.

“As equipas vão permanecer mobilizadas, enquanto se mantiverem condições atmosféricas adversas, para fazer face a eventuais constrangimentos na rede”, adiantou.

Portugal continental registou, entre as 16:00 de quinta-feira e as 17:00 desta sexta-feira, 722 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, e foram deslocadas sete pessoas, designadamente duas em Alcobaça (distrito de Leiria), duas no Cartaxo (distrito de Santarém) e três em Cascais (distrito de Lisboa), revelou a Proteção Civil.

As ocorrências são sobretudo queda de árvores, com 238 situações, limpeza de vias, com 195, queda de estruturas, com 117, inundações, com 89, e movimentos de massa, com 83, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que indicou que as sub-regiões mais afetadas foram Coimbra, Área Metropolitana do Porto e Grande Lisboa.

Quase todo o território nacional continental está em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível 3 (a escala vai de 1 a 4, sendo 4 o mais elevado) vigora desde as 16:00 de quinta-feira e até às 23:59 de sábado, e aplica-se a todo o território do continente “à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo”.

Prevê-se chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido vários avisos vermelhos (o mais grave numa escala de três), laranja (o segundo mais grave) e amarelo.

Os Açores e a Madeira também estão sob vários avisos amarelos e laranja.

Temas: Energia elétrica Falta de luz Falta de eletricidade

Relacionados

Depressão Ingrid já causou mais de 700 ocorrências em Portugal

Depressão Ingrid. Transtejo suspende transporte de veículos por tempo indeterminado

Meteorologia

Metro de Lisboa abre três estações à noite aos sem-abrigo devido ao frio

Há 28 min

Depressão Ingrid: cerca de 3.800 casas sem energia elétrica em várias zonas do país

Há 1h e 54min

Depressão Ingrid já causou mais de 700 ocorrências em Portugal

Há 2h e 40min

Depressão Ingrid. Transtejo suspende transporte de veículos por tempo indeterminado

Há 2h e 53min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Hoje às 07:00

Portugal em alerta: neve cai em força e também há chuva e vento. Várias escolas encerradas

Hoje às 10:28

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

Ontem às 22:50

"Tem um trajeto da prática de crimes graves" e "acentuou crimes de incitamento ao ódio": tribunal recusa suspensão da pena de Mário Machado

Hoje às 14:34

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Depois de Portugal, Ai Weiwei regressou a casa: "Foi como se uma chamada telefónica se tivesse reconetado de repente"

Hoje às 08:20

A imagem que está a correr mundo: menino de cinco anos detido pelos agentes de imigração nos EUA à porta de casa

Ontem às 19:51

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Há 1h e 8min

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43