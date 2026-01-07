Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 26 anos desapareceu dia 31 de dezembro

Um corpo deu à costa, esta quarta-feira, dia 7, na Praia do Sul, na Nazaré, perto do local onde foi encontrado submerso, a seis metros de profundidade, o carro de Maycon Douglas, ex-concorrente da oitava edição do reality show da TVI "Secret Story - Casa dos Segredos".

A CNN Portugal confirmou que se trata precisamente do corpo de Maycon Douglas, de 26 anos, que estava desaparecido desde dia 31 de dezembro.

O corpo do jovem acabou por ser encontrado no areal por um pescador da zona, sendo que as autoridades descartam a hipótese de ter havido um crime.

De acordo com um dos amigos do ex-concorrente daquele reality show da TVI, Maycon Douglas saiu de um bar na Nazaré onde esteve a colocar música e foi para casa com uma amiga.

No dia a seguir os amigos aperceberam-se de que ninguém sabia do seu paradeiro, mas a localização que Maycon Douglas partilhou levou-os até ao local onde o carro caiu ao mar, perto do farol de São Miguel Arcanjo, na Nazaré.

O carro de Maycon Douglas acabou por ser encontrado submerso junto àquele mesmo local, mas sem ninguém no interior ou nas zonas adjacentes. Perto da viatura, brutalmente destruída pelo impacto da queda, estava apenas um casaco do jovem.

A Polícia Marítima acabou por iniciar uma operação de buscas logo no primeiro dia do ano, acabando por encontrar o corpo esta quarta-feira.

Foram “de imediato ativados” tripulantes da estação salva-vidas e a Polícia Marítima da Nazaré, que, quando chegaram ao local, constataram existir uma forte probabilidade de a viatura estar dentro de água, pelo que foi mobilizado um grupo de mergulho forense para buscas subaquáticas.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré, estiveram empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e, por terra, elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima chegou mesmo a ser ativado para prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.