Despiste de camião seguido de incêndio corta estrada nacional em Serpa

Agência Lusa , CM
Há 1h e 23min
GNR
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O condutor terá sofrido ferimentos ligeiros, segundo a GNR

O trânsito no troço da Estrada Nacional 385 (EN385) junto a Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa, distrito de Beja, está cortado devido ao despiste de um camião que acabou por se incendiar, informou a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 14:12 e que o pesado de mercadorias ficou tombado a ocupar toda a estrada.

Segundo a fonte da GNR, o condutor terá sofrido ferimentos ligeiros.

As operações de socorro mobilizam, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 13 operacionais, apoiados por cinco veículos.

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Temas: EN385 Vila Verde de Ficalho Serpa Despiste Camião
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