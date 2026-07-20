Despiste de camião seguido de incêndio corta estrada nacional em Serpa

Há 1h e 23min

O condutor terá sofrido ferimentos ligeiros, segundo a GNR

O trânsito no troço da Estrada Nacional 385 (EN385) junto a Vila Verde de Ficalho, no concelho de Serpa, distrito de Beja, está cortado devido ao despiste de um camião que acabou por se incendiar, informou a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 14:12 e que o pesado de mercadorias ficou tombado a ocupar toda a estrada.

Segundo a fonte da GNR, o condutor terá sofrido ferimentos ligeiros.

As operações de socorro mobilizam, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 13 operacionais, apoiados por cinco veículos.