Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Lufthansa promete apresentar proposta "sólida, atrativa e competitiva" para a compra da TAP

Agência Lusa , MFP
Há 26 min
Lufthansa (CNN)

Grupo sublinhou que mantém um "forte interesse na TAP Air Portugal", já que a transportadora portuguesa pode permitir "expandir rotas estratégicas" e criar oportunidades para "reforçar a conectividade"

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Lufthansa disse esta quinta-feira que vai apresentar uma proposta vinculativa “sólida, atrativa e competitiva” para a compra da TAP, reiterando o interesse na transportadora portuguesa, que considera um ativo estratégico no panorama da aviação europeia.

Em reação ao anúncio do Governo ter convidado o grupo alemão e Air France-KLM a apresentarem propostas vinculativas para a compra da TAP, a Lufthansa começa por apontar que “acolhe com satisfação” a declaração do Governo

“Aguardamos com expectativa o aprofundamento do nosso envolvimento no processo de privatização, com vista à apresentação de uma proposta vinculativa em julho, e estamos confiantes na nossa capacidade de apresentar uma oferta sólida, atrativa e competitiva para Portugal”, acrescentou.

Em comunicado, o grupo reitera “o seu forte interesse na TAP Air Portugal, que considera uma companhia com elevado valor estratégico no panorama da aviação europeia”.

A posição geográfica da TAP, a força da marca e a presença em mercados-chave de crescimento, como o Brasil, têm sido apontados como mais-valias para Lisboa passar a ter “um papel relevante nas considerações estratégicas do grupo”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Com base na sua experiência comprovada no desenvolvimento e integração de companhias aéreas, o Grupo Lufthansa identifica oportunidades para reforçar a conectividade, expandir rotas estratégicas e apoiar o crescimento sustentável de longo prazo da TAP, criando valor para a empresa, para Portugal e para todos os ‘stakeholders’ (partes interessadas)”, conclui.

A aquisição mais recente foi da companhia aérea italiana ITA Airways, uma posição de 41%, por 325 milhões de euros.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução a convidar a Air France-KLM e a Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas para a compra da TAP.

No final da reunião, em conferência de imprensa, os ministro das Finanças e Infraestruturas e Habitação, Joaquim Miranda Sarmento e Miguel Pinto Luz, reforçaram que as propostas financeiras das duas interessadas são equivalentes, mas o “dever de confidencialidade impede qualquer referência a valores”.

As áreas de alinhamento para a estratégia da TAP incluem tópicos como a conectividade com as regiões autónomas e com países da língua portuguesa, a expansão da operação no Porto, o crescimento dos serviços dos centros de manutenção e engenharia, investimento na frota, bem como um “plano ambicioso de crescimento para os próximos dez anos” e compromisso com a sustentabilidade, elencou Pinto Luz.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na corrida nesta fase estão a Air France-KLM e a Lufthansa, depois de a IAG, dona da Iberia e da British Airways, não ter avançado com uma proposta.

Nesta terceira fase do concurso, as duas empresas terão 90 dias para entregarem as propostas vinculativas, ou seja, até julho.

O Governo quer alienar até 49,9% do capital da companhia, dos quais 44,9% a um investidor de referência e até 5% reservados a trabalhadores, num processo em que serão tidos em conta o preço, o plano industrial, a conectividade e a capacidade financeira do comprador.

Temas: Empresas Lufthansa TAP Air France
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Empresas

Lufthansa promete apresentar proposta "sólida, atrativa e competitiva" para a compra da TAP

Há 26 min

Air France-KLM reitera interesse em continuar na corrida da privatização da TAP

Hoje às 13:28

Covid-19. Tribunal de Justiça da UE confirma anulação de ajudas à Lufthansa

Hoje às 10:56

Lufthansa cancela 20.000 voos de curta distância até outubro para poupar combustível. Transavia cancela 50 entre maio e junho

Ontem às 10:22
Mais Empresas

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

Ontem às 16:24

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Hoje às 07:00

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Hoje às 12:30

Durante anos, Trump alimentou teorias da conspiração. Agora, as teorias da conspiração estão a virar-se contra ele

Ontem às 19:58

Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

Ontem às 23:11

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Hoje às 09:26

Portugal "adotou de imediato medidas corretivas" após notificação da Comissão Europeia sobre "graves deficiências" nos aeroportos

Ontem às 18:02

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Ontem às 16:39

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

21 abr, 17:42

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

19 abr, 18:48