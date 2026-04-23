Lufthansa promete apresentar proposta "sólida, atrativa e competitiva" para a compra da TAP

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Grupo sublinhou que mantém um "forte interesse na TAP Air Portugal", já que a transportadora portuguesa pode permitir "expandir rotas estratégicas" e criar oportunidades para "reforçar a conectividade"

A Lufthansa disse esta quinta-feira que vai apresentar uma proposta vinculativa “sólida, atrativa e competitiva” para a compra da TAP, reiterando o interesse na transportadora portuguesa, que considera um ativo estratégico no panorama da aviação europeia.

Em reação ao anúncio do Governo ter convidado o grupo alemão e Air France-KLM a apresentarem propostas vinculativas para a compra da TAP, a Lufthansa começa por apontar que “acolhe com satisfação” a declaração do Governo

“Aguardamos com expectativa o aprofundamento do nosso envolvimento no processo de privatização, com vista à apresentação de uma proposta vinculativa em julho, e estamos confiantes na nossa capacidade de apresentar uma oferta sólida, atrativa e competitiva para Portugal”, acrescentou.

Em comunicado, o grupo reitera “o seu forte interesse na TAP Air Portugal, que considera uma companhia com elevado valor estratégico no panorama da aviação europeia”.

A posição geográfica da TAP, a força da marca e a presença em mercados-chave de crescimento, como o Brasil, têm sido apontados como mais-valias para Lisboa passar a ter “um papel relevante nas considerações estratégicas do grupo”.

“Com base na sua experiência comprovada no desenvolvimento e integração de companhias aéreas, o Grupo Lufthansa identifica oportunidades para reforçar a conectividade, expandir rotas estratégicas e apoiar o crescimento sustentável de longo prazo da TAP, criando valor para a empresa, para Portugal e para todos os ‘stakeholders’ (partes interessadas)”, conclui.

A aquisição mais recente foi da companhia aérea italiana ITA Airways, uma posição de 41%, por 325 milhões de euros.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução a convidar a Air France-KLM e a Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas para a compra da TAP.

No final da reunião, em conferência de imprensa, os ministro das Finanças e Infraestruturas e Habitação, Joaquim Miranda Sarmento e Miguel Pinto Luz, reforçaram que as propostas financeiras das duas interessadas são equivalentes, mas o “dever de confidencialidade impede qualquer referência a valores”.

As áreas de alinhamento para a estratégia da TAP incluem tópicos como a conectividade com as regiões autónomas e com países da língua portuguesa, a expansão da operação no Porto, o crescimento dos serviços dos centros de manutenção e engenharia, investimento na frota, bem como um “plano ambicioso de crescimento para os próximos dez anos” e compromisso com a sustentabilidade, elencou Pinto Luz.

Na corrida nesta fase estão a Air France-KLM e a Lufthansa, depois de a IAG, dona da Iberia e da British Airways, não ter avançado com uma proposta.

Nesta terceira fase do concurso, as duas empresas terão 90 dias para entregarem as propostas vinculativas, ou seja, até julho.

O Governo quer alienar até 49,9% do capital da companhia, dos quais 44,9% a um investidor de referência e até 5% reservados a trabalhadores, num processo em que serão tidos em conta o preço, o plano industrial, a conectividade e a capacidade financeira do comprador.